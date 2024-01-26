1／26盤中熱門焦點股

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今（1/26）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q1營收拚季增雙位數 穎崴按讚

半導體測試介面解決方案廠穎崴科技（6515）周五開出高盤後，欲小不易，早盤迄9：27的市價暫報789元，大漲3.68%，收復月線與5日線，表現不錯。

穎崴科技表示，年初至今，AI領域訂單相當強勁，來自AI及HPC的客戶近期大量下單，主要營運項目中，負責各類高階測試座（Test Socket）產能第一季已滿載，目前接單要到第二季才能交貨，公司對首季營運相當樂觀；市場法人指出，由於輝達（NVIDIA）、超微（AMD）均是穎崴客戶，第一季雖有長假效應，但預估首季營收仍將較上季具雙位數起跳增長實力，全年營運也將顯著優於去年。

輝達及超微積極搶攻全球AI商機，其中，輝達除了持續看好H100今年出貨之外，新產品B100、GH200等AI晶片也將在今年陸續推出，而超微除目前市場關注的MI300系列產品線之外，今年也可望再推MI400系列加速晶片，由於穎崴同時囊括二大AI晶片廠訂單，今年第一季營運已明顯衝高。

法人認為，超微在伺服器領域較為強勢，MI300推出不久，市場就期待有更多AI晶片供給，因此，目前超微及市場均看好該公司今年AI晶片出貨動能；法人強調，以穎崴而言，今年超微訂單貢獻，可望較去年呈現雙位數的顯著成長。

展望首季營運，穎崴指出，今年初以來客戶在AI及HPC領域，確實出現大量下單，其中，主因是AI需求仍持續強勁，另外，部分客戶是原預期去年底拉貨遞延到今年第一季，因此公司對首季營運展望相當樂觀，

該公司也指出，由於客戶積極下單，目前用於各類高階測試座的產能已全部滿載，目前接單要到第二季才能交貨，全年營運將顯著優於去年。

穎崴也指出，該公司向來聚焦高頻高速、高階市場，在5G手機 APU、伺服器、HPC、GPU、CPU等高複雜度產品線測試介面皆已布局，去年營運雖受消費性電子需求平淡衝擊，但公司預期，以整年來看，PC及手機市場也將較去年回升。

高雄新廠方面，穎崴表示到目前為止，空間使用約僅3至4成，但隨著公司接單成長及營運規模擴大，預計今年將持續購入探針卡及Socket測試機台，預計高雄廠空間使用至少會提升至6成水準，也將陸續轉化為營運成長動能。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（2）旗下小金雞將轉上市 大眾控臉色紅潤

大眾控（3701）周五開高之後，欲小不易，無畏盤勢上下震盪，迄上午9：36的市價暫報57元，揚升2.52%，重返月線與5日線之上，表現不錯。

大眾控旗下興櫃小金雞攸泰科技（6928）通過證交所上市審議，有望於2024年IPO。在擺脫缺料影響後，攸泰2023年下半年營運回溫，受惠海事、車用電腦及衛星等前三大業務維穩下，2024年專案能見度亦相對明朗。法人看好攸泰既有客戶黏著度高，加上新客戶專案挹注，估其2024年度業績可望再有15％～20％增長。

惟攸泰對於2024年度展望仍預期諸多挑戰，在持續耕耘衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等六大應用領域之際，將積極拉升自有強固型電腦品牌Ruggon的業務比重，並加速部署衛星應用解決方案，為2024年營運帶來正向助益。

依攸泰業務比重來看，過去營收占達7成的海事用強固型電腦產品，聚焦於近海海釣／休閒類船隻，受惠客戶的高黏著度、近年業績持穩增溫。2023年攸泰旗下自有品牌與衛星通訊應用產品規模放大下，比重降至約5成多。攸泰預期，2024年將推廣至貨輪、商船應用領域，目前手上已有一～二項專案將進袋。

另占比第二大的車載強固電腦，約占20％～25％，客戶以歐、美原廠為主，近期來自中東新興市場專案亦明顯增長。攸泰在該領域以商用車隊解決方案為主，涵括有市區巴士、校車及礦用運砂車等，2024年也已爭取到歐系新客戶的專案。

內部寄予厚望的衛星通訊應用領域，目前營收比重仍在1成以下，但攸泰以一條龍的客製化解決方案搶進市場，提供從衛星閘道器、衛星訊號接收天線和網際網路電話VoIP全套設備，且符合美國ITAR國防認證，在成本效益和上線時程的縮短上，皆具相當優勢。

法人認為，攸泰強固型自有品牌產品比重逐年拉升，已占達約35％，對其毛利率和獲利能力帶來正面效益，樂估攸泰繼2023年度營收以逾12％增長、達37.12億元登高後，2024年度有機會再拚增15％～20％。

攸泰整體營運動能2023年下半年出現回彈，第三季單季合併營收年增逾8成、達12.55億元，毛利率及營益率彈升至25％、14％，稅後純益更翻了近750％、達1.47億元，稅後每股純益1.95元，推升其2023年前三季累計EPS來到2.99元，創同期新高。（工商時報 翁毓嵐、數位編輯）

（3）2024營收挑戰兩位數成長 瀧澤科展笑顏

瀧澤科（6609）今早盤開高走高，迄上午9：30的市價暫報31.85元，勁揚3.41%，除收復季線外，月線與5日線也有機會在低檔黃金交叉，表現不錯。

瀧澤科龍年營運看增，董事總經理戴雲錦25日表示，公司目前在手訂單達二個月，2024年營收追求兩位數成長目標，同時將開發東南亞、印度等新市場，規劃在泰國及印尼等東協國家設服務據點，拓展營運版圖。

瀧澤科26日將舉行疫後第二次尾牙，瀧澤科日方大股東瀧澤株式會社於2023年11月被日本Nidec公開收購，戴雲錦樂觀Nidec投資入主後，會發揮集團綜效，瀧澤科訂出2024年營收兩位數的營運目標。

戴雲錦指出，瀧澤科目前在手訂單二個月，主要來自大陸、美國、土耳其、義大利等四大市場，美國市場訂單以工程機械業為主、大陸則是電動車零件業採購設備、土耳其市場多半是低價大單。未來美國及大陸兩市場不再只銷售單機，還會增加檢測及上下料等設備。

戴雲錦表示，瀧澤科兩岸分工布局策略，是將台灣打造為研發及關鍵零件製造中心，楊梅及平鎮兩廠生產少量多樣機台及關鍵零組件，大陸浙江姚庄廠生產泛用型機台為主，供應大陸市場外，未來也可以銷往東南亞市場。瀧澤科過去東南亞市場是透過代理商銷售，服務能力不足，2024年規畫要在泰國及印尼等東協市場設服務據點拓展業務。

戴雲錦指稱，瀧澤科規劃2024年在楊梅廠內興建1棟3層樓、總樓板面積4,000坪廠房，生產CNC車床，預計2026年完工啟用，年產值可增5成。

戴雲錦指出，工具機產業景氣每四年一循環，預期2024年下半年工具機產業景氣慢慢好轉。瀧澤科將在3月台灣國際工具機展，發表6款新機，並推台灣第一台ISO14955認證的綠色工具機，強調高精度低耗能的雙主軸帶Y軸車銑複合機搶單。（工商時報 沈美幸、數位編輯）

（4）前三大客戶訂單增溫 和大老神在在

和大（1536）早盤開高持穩走高，迄上午9：39的市價暫報53.7元，觸及5日線，上漲1.32%，表現淡定。

和大2023年營收衰退，近日又遭美系外資報告下調目標價，不過公司強調，在歷經2023年的低潮後，預計客戶庫存調節動作最快2024年首季就可告一段落，第二季將恢復正常，目前公司前三大客戶2024年訂單皆較2023年成長，且新接美國新能源車廠訂單，也已於近日少量出貨。

和大2023年營收65.99億元、年減10.09％，公司說明，主要受到大客戶自2023年下半年起積極調節庫存所致，不過相關調整預計至2024第一季可結束。法人看好，隨三大客戶訂單能見度高，全年營收可恢復兩位數成長，毛利率也將回升至20％以上，推升獲利提升。

和大前三大客戶分別為BorgWarner、特斯拉、BMW，其中前二大客戶對公司營收占比逾5成，訂單能見度高，預期2024年出貨皆可兩位數成長。至於BMW訂單估可成長3％～5％。

除既有客戶目前訂單估皆可較2023年成長，和大透露，新接獲兩家美國新能源車廠訂單，近期已少量出貨，預計下半年可進一步增量，2025年起可看到更明顯的業績挹注效益。

以2023年出貨新能源車概況來看，和大表示，出貨電動化的新能源車占比共計已接近40％，預期2024年新能源車占比可拉高至約45％。

和大指出，隨著全球新能源車浪潮，公司積極布局相關車款，除接獲車廠訂單，大客戶BorgWarner亦新增歐洲車廠油電混合車專案，並已導入量產，都是2024年營運成長主力。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（5）英特爾看淡Q1營運動能 AI PC承壓 華碩、宏碁等臉綠

受制美國半導體巨擘英特爾保守預估新一季度營運動能，除使英特爾在周四美股盤後大跌外，也使台廠AI PC概念股承壓，包括華碩（2357）、宏碁（2353）、仁寶（2324）、廣達（2382）等臉色鐵青。

據外電報導體指出，英特爾在美股盤後釋出的財測，係預估本季的營收區間為122億美元至132億美元，遠不及分析師的平均預測為142.5億美元，預計調整後每股股盈餘為13美分，大幅遜於分析師預測的34美分。

另外，英特爾上季毛利率為48.8％，優於預期，但展望本季，預估毛利率僅44.5％，低於預估的45.5％。顯示AI PC營運爆發的換機潮的發酵時機還沒那麼早，消息面使AI PC相關概念股，短線承壓。（工商時報 呂佳恩、數位編輯）

（6）LINE Pay興櫃首日大漲92％ 股價一度衝上670元

第三方支付新兵LINE Pay連加網路（7722）登錄興櫃，以450元開盤，高於登錄價格348元，開盤後隨即股價衝破600元，最高曾至670元，漲幅高至92％，到10點左右，股價來到640元左右，漲幅仍逾8成，蜜月行情可期。

LINE Pay連加網路2023全年營收47.79億元，年增32％，累計前11 月稅後純益為4.71億元，已超過2022年全年的4.39億元，前11月的每股稅後純益為7.92元，超越2022年全年7.23元。

LINE Pay用戶數達1,200萬，平均每兩人就有一人使用，活躍用戶數為700萬，目前擁有50萬個支付場景。而LINE Point點數合作的信用卡，發卡量已逾700萬張。2023年LINE Pay的總交易金額達6,440億元，目前一年交易筆數達9.2億筆，平均0.03秒有一筆交易。

同為第三方支付的綠界科技也掀比價效應，一開盤股價也衝高至471元，到10點左右，漲幅也逾4％。（工商時報 何英煒）

（7）Ai Pin供應鏈爆黑馬 英濟奪大單攻頂

Ai Pin微投影光學供應商爆黑馬，英濟(3294)挾雷射光機開發經驗，拿下Ai Pin微投影光機元件大單，目前已開始量產出貨。

Ai Pin被喻為全球第一款劃時代革命性個人AI裝置，Ai Pin前景看俏，英濟的微投影光機元件又是Ai Pin核心技術產品，可望成為主要受惠者，隨著Ai Pin等AI光電產品出貨放量，英濟表示，今年營運可望比去年好，全年獲利可期。

由蘋果(Apple)前員工創立Humane所推出的Ai Pin，被喻為繼iPhone之後，下一個劃時代革命性產品，Ai Pin因具備麥克風與相機，擁有與手機一樣的上網、語音通話等功能，可以邊走邊說話，亦可動態攝影，加上創新無螢幕，以投影方式呈現內容，使用者能夠透過聲音、手勢、手部接觸等方式與Ai Pin互動，讓Ai Pin未上市先轟動，市場看好Ai Pin上市後可望引爆新熱潮，亦讓Ai Pin供應商跟著水漲船高。

綜觀Ai Pin設計，最讓人驚豔的，莫過於以雷射投影方式呈現內容，原本市場預期，Ai Pin微投影產品供應商可能是智慧視覺影像解決方案廠華晶科(3059)，或是掌握微投影技術的揚明光(3504)，未料竟然殺出黑馬，由擁有雷射光機開發經驗的「英濟」勝出，成為第一家吃到Ai Pin商機的AI光電零組件廠。

目前可商品化微投影技術有DLP、LCoS與LaserScan雷射投影技術(MEMS)三種，其中TI開發DLP晶片，3M推出LCoS微投影模組，Microvision則導入雷射微投影技術，據了解，Ai Pin是採用雷射投影技術。

據了解，Ai Pin相關專案由英濟旗下AI應用事業部門負責，配合Ai Pin輕便穿戴的特性，投影光機微小、輕便是基礎門檻，英濟延續過去在雷射光機開發的經驗，成功將光機微型化到小於1立方公分、重量僅約2公克，且內含數十個零件，極為精密，再者，雷射投影也可進一步與攝影機整合，實現Ai Pin以手勢操控的需求。

對於躋身為Ai Pin供應商，英濟表示，不便針對單一客戶做相關回應，不過英濟強調，由於光機極度微型化、且規格要求十分精細，在市場上能夠提供從光學設計、晶圓貼合、微機電MEMS整合到客製自動化設備完整解決方案的廠商極為稀少，公司的光機微型化技術獲得客戶肯定，這項技術在未來裝置操控的應用上將更進一步解放雙手，甚至無需觸控即可操控設備，對未來智慧型裝置的應用前景提供更大的想像空間。

據了解，英濟Ai Pin相關專案產品2023年底開發完成，現已開始出貨，由於Ai Pin產品單價高，毛利率也好，隨著Ai Pin於今年3月開賣，出貨量逐步放大，對英濟營收及獲利將有正面助益。

英濟近期也積極提升從組裝到檢測的精密度與自動化程度，同時建立全製程即時追蹤與預警的數位系統，優化光機設計與成本管控，進一步深化與客戶的合作夥伴關係。

展望今年，英濟表示，雖然零組件本業持平，但生醫及光電AI可望持續成長，預期今年營收有望比去年好，全年獲利可期。（時報資訊 張漢綺）

（8）盤中熱門焦點股：

1.英濟(3294)：傳奪Ai Pin微投影光機元件大單，股價急奔漲停。

2.泰金寶-DR(9105)：不甩遭列注意股，買盤拉抬進逼漲停。

3.浪凡(6165)：直播商機具想像空間，外資連4買，早盤直奔漲停價37.45元，一舉收復月季線、半年線。

4.聯電(2303)：與英特爾攜手搶12奈米晶圓代工訂單，但市場不買單，爆量下挫約4%、丟失5日線及月線。

5.智擎(4162)：胰臟癌新藥有望第2季取得藥證，盤初續放量強攻逾8%，改寫2餘月波段新高。

6.元太(8069)：轉換至4色電子標籤進度加速，第二季營運復甦機會大增，全年營收可有雙位數年增，盤初放量強漲近8%，高見218元。

7.倍微(6270)：今年業績可外逐步增溫，開盤約1小時成交量已較昨日放大逾4.5倍，股價觸及漲停31.6元。

8.台積電(2330)：輝達執行長黃仁勳見面魏哲家固樁，盤初續漲，暫高見646元，力穩台股軍心。

9.仁寶(2324)：AI PC漲多壓回，帶量殺低約2%，摔落月線。

10.廣達(2382)：AI PC變提款機，外資翻空賣超，日K連4黑跌落5日線。

11.振發(5426)：遭列注意股沒在怕，續衝高彈漲4%。

12.訊連(5203)：FaceMe人臉辨識雙因子身分驗證應用進軍韓國銀行，聞訊跳漲4%收復季線。

13.三福化(4755)：台積電CoWoS翻倍大擴產，營運受惠看俏，股價一度彈升4%衝上半年線。

14.訊達(6140)：資安題材護體，買盤加持力返五日線。

15.昱展新藥(6785)：營運大轉骨，力保上櫃製藥股王，股價一度彈升7%，重登240元。

16.緯創(3231)：外資連2賣，日K連3黑，失守5日線。

17.上曜(1316)：看好房市買氣回籠，備妥393.4億元建案量、5900坪土地。早盤半根漲停板乍現，目前維持價量俱揚。

18.新復興(4909)：5G應用、低軌衛星推升營運，今早低接買盤進駐，股價開低走高。

19.宏致(3605)：進軍AI伺服器及AI PC相關應用，股價再創本波段新高。

20.嘉澤(3533)：獲利了結賣壓持續，繼失守千元後，下探月線。

21.王品(2727)：年前餐飲需求轉旺，帶量攻上短均及月線。

22.長榮(2603)：海運費漲勢趨緩，但元月需求仍佳，股價續走穩。

23.創意(3443)：土洋法人周四續賣，股價再創波段新低後，貼近平盤整理。

24.世芯-KY(3661)：今年營運再挑戰新高，震盪走高回到3800元高檔區，股價轉強並坐穩股王。

25.日月光投控(3711)：布局先進封裝市場，今年營運看俏，盤中再創新高138元後翻黑。

26.華東(8110)：記憶體產業復甦，外資周四再度大買超，股價連四天大漲。

27.怡利電(2497)：股價跌多且整理多日，盤中多頭回神，股價重回60關之上。

(時報資訊 李慧蘭)