這4檔台股ETF股價刷新高 逾19.6萬存股族笑著數錢

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【 旺得富理財網 李宗莉】台股睽違2年重登萬八，昨（25）日收18,002.62點，台股ETF績效表現也水漲船高，統計扣除槓桿型的48檔台股ETF中，包括00923（群益台ESG低碳50）、00922（國泰台灣領袖50）、00905（FT臺灣Smart）、0053（元大電子）等4檔，收盤價領先大盤創下歷史新高，也讓19萬6,459名受益人笑著數錢。

群益投信表示，今年龍頭股成為引領盤勢的主力，近期外資也對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業，越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，現階段不失為布局佳機。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益分析，大盤在重新站穩月線之上後，整體氣氛轉向樂觀，亦有助於農曆封關行情，預期台股仍有機會挑戰高點，台灣減碳政策越加明確，未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利，因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶佔碳金商機、掌握獲利機會，並吸引資金青睞。

元大投信則指，2024年科技產業以AI、半導體為驅動成長關鍵，晶圓代工龍頭公布第1季毛利率財測大幅優於市場預期，半導體產業景氣持續復甦，可挑選現階段持有AI、半導體產業個股比重高的高息ETF，鑑於其成分股具獲利成長潛力，除股息收益之外，未來實現資本利得的機會也更大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。