冠德大直湛 地段環境珍稀廣受名流青睞

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

背山面河、鬧中取靜，擁有適宜成熟的生活機能，一直是大直生活圈得天獨厚的居住優勢。閑適綠意的居住環境，與時尚人文兼具的生活場域，從發展之初即吸引許多達官貴顯、社會名流的目光。

擁有完整規劃的五星級飯店、百貨商場、影城等商業機能，棋盤式街道的國際氣氛，吸引各界名人、富豪選擇在大直定居、置產。台積電董事長張忠謀、前中研院院長李遠哲是大直發展初期最具知名度的企業名人，隨後台玻、印尼紡織大王、和泰興集團、三發地產、聯華神通集團、富邦集團成員等政商名人入主大直的訊息逐漸在市場傳開。影視名人張菲、林志穎、郭靜純、鄭弘儀、楊麗花、張晨光、隋棠等明星也不約而同的齊聚大直。

隨著豪宅案輩出與富豪名人相繼入住，大直的好風水也成為高資產族爭相卡位的關鍵。大直坐擁圓山龍穴，具備背山面河的地理優勢，曾經有風水專家表示，大直位於早期被稱作「福山」的圓山左側，接近「龍頭」位置，加上北倚大屯山系、南臨基隆河，背山面河的地理環境，符合「前明堂、後有靠」的優點，形成所謂「山管丁、水管財」的格局，自然人丁興旺、財源廣進。

受惠於先天地理形勢的優越，吸引高資產族相繼入駐，大直很快躋身為北市質感聚富聚落，發展成熟的商業區段，豪宅聚落形塑的國際氣氛，加上便捷的交通優勢，一直是台北市中心最令人嚮往的理想居住區段。地產專家分析，豪宅聚落的必備條件，除了優質的地段、建築，便利的生活機能與便捷交通也不可或缺，兼具地段與環境優勢的大直，近年素地稀缺、開發趨近飽和，能成為市場焦點的新案，都是精選中的精選。

從建築為起點，積極展開綠色共融生活圈，持續朝向共築永續城市目標前進的冠德建設，在捷運大直站3號出口全新完工的「冠德大直湛」，正是目前市場最受矚目的新建案。「大直湛」基地面積約640坪，地上16層，規劃2~3房35、45坪，以量體漸退方式搭配錯層陽台，戶戶保留最佳採光面。冠德建設秉持打造符合時代需求的低碳建築理念，也讓「大直湛」在完工後，獲得由LCBA認證授予黃金級低碳建築設計認證的殊榮。

雖然風景優美的住家環境讓許多人憧憬與嚮往，但是兼具成熟機能與時間成本，更是高資產族置產的必要條件。專家表示，捷運大直站3號出口即抵達「大直湛」，一站直達美麗華商圈及松山機場、二站直進內湖科學園區，交通、機能、學區、綠地優勢齊聚，除了地段優勢，建築物周圍留設300坪碳足跡廣場，加上緊鄰明水公園、海基會，串聯捷運站周圍步行空間，更是稀有。專家分析，下樓即可擁有市中心絕對稀有的大面積綠色廊道，轉身即可享有明水路住宅氣氛與寬廣街廓。各項稀有條件齊聚，絕對是頂尖客群聚焦大直的最佳標的。