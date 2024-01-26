紅海危機延燒 傳中國促伊朗遏制青年運動

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路透報導，中國官員已要求伊朗協助遏制青年運動對紅海船隻的襲擊，否則可能會損害與北京貿易關係。一位熟悉此事的外交官表示，中國一直在與伊朗討論這個問題，但目前尚不清楚德黑蘭對北京建議的重視程度。

報導援引四名伊朗消息人士和一名熟悉情況的外交官透露，最近在北京和德黑蘭舉行的幾次會議上，討論青年運動和貿易問題，但拒絕提供會議時間或出席人員的詳細訊息。

一位了解談判情況的伊朗官員表示，「基本上，中國會說，如果我們的利益受到任何形式的損害，就會影響我們與德黑蘭的生意。所以請青年運動保持克制。」

青年運動稱這些攻擊是為了支持加薩的巴勒斯坦人，這些攻擊擾亂了中國船隻廣泛使用的亞洲和歐洲之間的重要貿易路線，提高運輸和保險成本。

然而，四名伊朗消息人士稱，如果青年運動攻擊損害北京的利益，中國與伊朗的貿易關係可能會受到怎樣的影響，中國官員並沒有做出任何具體評論或威脅。儘管中國在過去十年中一直是伊朗最大的貿易夥伴，但兩國的貿易關係卻是不平衡的。

例如，根據貿易分析公司Kpler的油輪追蹤數據，中國煉油廠去年購買伊朗90％以上的原油出口，因為美國的制裁使許多其他客戶望而卻步，但中國企業從大幅折扣中獲利。

伊朗消息人士指出，北京方面已明確表示，如果任何與中國有關的船隻遭到攻擊，或該國的利益受到任何方式的影響，它將對德黑蘭感到非常失望。

此外，一名美國高級官員表示，華盛頓已要求中國利用對伊朗的影響力，說服其遏制青年運動，包括美國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文本月與中國共產黨高級官員劉建超的談話。

不過，一名伊朗高級官員表示，雖然中國官員在會議上充分討論了他們的擔憂，但他們從未提及華盛頓的任何要求。