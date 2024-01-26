安勤參加2024阿拉伯醫療展 秀四大解決方案

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工業電腦廠安勤（3479）衝刺智慧醫療，將於1月29日至2月1日參與阿拉伯醫療展（Arab Health 2024），在杜拜世界貿易中心展示複合式手術室、醫療人機介面應用、智慧病房解決方案、嵌入式電腦模組與運算平台四大解決方案。

其中，複合式手術室無縫整合術前、術中和術後影像，除了確保影像同步和精確度，更可優化患者的治療效果。透過高解析度影像擷取系統進行影像分割，搭配安勤的醫療等級觸控顯示器，與可搭載最新12／13th Generation Intel® Core™ 處理器之可擴充醫療認證運算系統，可整合不同影像來源，提升臨床與醫療專業感知。

面對醫療人力短缺和現代醫療的複雜性，安勤的醫療人機介面（Medical HMI）可滿足不同使用情境的需求，包含支援Android 11和Windows 10的半強固型平板與搭載12th Generation Intel® Core™ 處理器的15吋醫療級觸控式平板電腦，可與其他醫療設備或資訊系統整合。透過數位化工作流程，資訊往返更加快速，並顯著減少對於繁瑣文件的依賴，讓醫療照護人員更能優先考量如何提供最佳的患者照護。

現代醫院在整合科技到患者照護時，通常注重如電腦和平板電腦等的硬體設備，而疏忽了軟體對於醫療管理上的助益。安勤的智慧病房解決方案整合無藍光的電子紙衛教顯示器，電子化傳遞重要的醫護訊息。

另有採用Rockchip平台的床邊平板電腦，配備LED燈條、手持聽筒和整合式娛樂軟體，除讓患者隨時了解自身狀況與醫療計畫，優化醫病溝通，推動以患者為中心的醫療體驗。

安勤嵌入式電腦模組與運算平台提供高度客製和整合服務，為客戶在成本效益上提供競爭優勢，滿足各種需求和限制，確保超越標準的彈性。還能提供適合醫療設備快速導入及更新迭代的開放式架構（Open Frame）與豐富的系統周邊，安勤豐富的ODM／OEM能力及醫療認證相關經驗，為客戶提供無縫且高效的解決方案，應對各種挑戰。