台積電股價又創高！5檔半導體ETF搶先看 這支殖利率＞8％

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【旺得富理財網 李宗莉】護國神山台積電今（26）日股價續寫644元波段新高，觀察00904、00891、00892等5檔半導體ETF，今年迄今不到1個月，股東人數大多明顯成長，其中以00927受益人數成長3.02萬人最多，且以最新一次配息0.36元推算，年化殖利率逾8%，僅花7天於昨（25）日填息完畢，投資人息差雙收。

受惠AI需求持續強勁，帶動半導體市場商機，根據世界半導體貿易統計協會預估，AI晶片需求持續成長下，今年全球半導體市場預估成長13.1%至5883.6億美元新高，美國大型科技股近期表現強勢，包括Nvidia、AMD近日股價都創下新高，加上晶圓代工龍頭法說會傳佳音，進一步帶動台灣半導體股接力表現。

觀察00927（群益半導體收益）、00904（新光臺灣半導體30）、00891（中信關鍵半導體）、00913（兆豐台灣晶圓製造）、00892（富邦台灣半導體）等5檔半導體ETF，今年受益人數普遍成長，其中以00927股東增加3.02萬人最多，00904增逾6千人次之。

本次00927配息金額為每股0.36元，換算下來年化殖利率超過8%，於17日除息，並順利在昨（25）日完成填息，等於僅花7天就達陣，讓投資人股息、價差雙頭賺。

法人表示，台灣擁有完整的半導體上、中、下游聚落，且包括晶圓代工、晶片設計、封測等在全球具有高市佔率與高競爭實力，在AI發展浪潮中受惠程度大，建議投資人不妨趁勢透過台股半導體收益ETF來建立部位，搶搭產業成長契機，還能掌握配息，共享半導體企業之營運成果，息利兼顧。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。