「投資未來趨勢」大專院校競賽 新加坡國立大學隊伍奪冠

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瑞士百達資產管理舉辦首屆「投資未來趨勢」2023 大專院校競賽，於日前頒獎，由來自新加坡國立大學的隊伍奪得冠軍。該競賽旨在培養新世代主題投資（thematic investing）方面的知識和能力，進一步提高大眾的環境意識及認同責任投資（responsible investing）。

此次競賽自2023年10月開始，成功吸引超過700名來自中國、香港、南韓、新加坡、南韓和臺灣五個地區共21所大專院校學生報名，反應熱烈。3名新加坡國立大學一年級學生組成的冠軍隊伍從逾 250 隊來自亞洲各地的參賽隊伍中脫穎而出。該隊伍挑選了一家專注於再生能源和永續發展的風力發電公司，透過嚴謹的質化和量化分析研究其業務發展潛力，並憑藉批判性思維及和出色的簡報能力奪冠。

此外，來自中國復旦大學的隊伍於此次競賽中榮獲亞軍，而來自香港大學和新加坡管理大學的隊伍則並列季軍。其他入圍決賽的隊伍分別來自香港科技大學和上海交通大學，同樣表現出色。

總決賽於香港舉行，評審團由學術、金融及投資領域專家組成，成員包括香港科技大學校長資深顧問葉毓強教授、中國銀行（香港）個人數位金融產品部副總經理周國昌、瑞士百達資產管理亞洲（日本除外）行政總裁趙俊杰和瑞士百達資產管理客戶投資組合經理及企業參與專家施義。

於競賽過程中，瑞士百達資產管理舉辦線上環境投資論壇，聯合競賽主要學術合作夥伴香港科技大學工商管理學院（科大商學院）組成專家團隊，並分別為入圍隊伍提供一對一線上指導。根據瑞士百達資產管理問卷調查，約80％參賽學生表示，本次競賽顯著提升他們對主題投資的認識。

瑞士百達集團股權合夥人、瑞士百達資產管理亞洲（日本除外）行政總裁趙俊杰說：「我們意識到年輕世代擁抱改變，對永續發展熱切關注。此次『投資未來趨勢』2023 亞洲大專院校競賽圓滿成功，反映出我們對賦能新生代投資者的不懈努力和堅定承諾，為他們提供瞭解環境主題投資、培養責任投資理念所需的知識和技能。」

科大商學院院長譚嘉因教授表示，這次大專院校學生競賽匯聚了投資業界和學術界的專家，攜手促進可持續發展的知識交流和培養相關人才，藉此激發投資專才在可持續金融領域的發展潛力。