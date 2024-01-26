台中建商偏鄉學校傳愛 期許永續觀念向下扎根

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迎接聯合國提出的17項「2030永續發展目標」(SDGs)，實現共榮成長的永續家園，加上全球企業熱議ESG趨勢，台中品牌建商精銳建設積極跟上永續大勢，多年來前進偏鄉學校，在活動中實踐SDGs永續理念，期許永續觀念從小扎根。

由精銳建設發起、行動已超過7年的許願樹「美學啟蒙、上山計畫」，在偏鄉熱情付出，至今累計超過2,000名偏鄉學童參與，近期則是每年聚焦10所學校，在一群熱情的藝術工作者帶領下，提供跨領域的美感體驗與刺激，用陪伴與啟蒙，將美學資源送進偏鄉。

精銳建設品牌部協理許淑惠表示，美學啟蒙課不僅是孩子們最期待的歡樂課程，最讓人感動的莫過於期末的成果發表中，來自學生、家長、學校的反饋，學生透過學習返家後與家人的互動，先將美延伸至家庭生活，進而吸引家長後續的熱情參與，形成美好、善意的循環，也更驗證了只要給孩子機會，接觸多元課程的體驗、打開視野，培養「美感」，是孩子們一輩子都能帶得走的禮物。

精銳建設結合藝文品牌團隊「極至共創所」，量身打造融合創意肢體、美術手作、節奏打擊、戲劇舞蹈等跨域學習課程。2023年上下學期分別以「循寶」、「校園守護神」、「方與方」課程主題，順應世界趨勢導入SDGs概念，關注永續社區與城市，結合美學素養，裱貼水墨畫在不同回收物上，最後不同的回收品竟組成一棵「墨樹」，讓中國水墨畫3D立體起來的校園裝置藝術！

許淑惠表示，藉由藝術行為，引發思考與培養解決問題的能力，而物品的循環再利用，符合永續精神，參與學童實際操作後，對愛物、惜物更有深刻體驗。

參與課程的國中小校長們共同提到：許願樹的美學啟蒙課程讓孩子開拓視野，成就及實現自己的小小夢想，歡樂的笑聲傳遍學習場域。

參與的學生也回饋分享：原來平凡無奇的廢棄回收物，也可以變成藝術品及表演道具、學到拆解與組合架構，用不同角度觀賞、手作讓手腦併用也可以靜心，凡事要有耐心、團隊分工合作很歡喜、勇於嘗試認識很多材料功用及小心使用工具等收穫，更於手作有感辛苦發起回家要多幫忙家事，及深省「地球上的資源得來不易，要好好珍惜。」

除每學期精心準備的課程外，曾邀請國立台灣交響樂團到偏鄉現場演奏，讓偏鄉的孩童近距離欣賞國家級的音樂饗宴。

精銳建設日前也安排孩子們前進台中中山堂及南投藝文中心一日遊，欣賞極至體能舞蹈團演出，除了觀賞寓教於樂的作品，還可以學習劇場禮儀，對於很多第一次進劇場的偏鄉學童來說，可以說是多重意義的藝術學習之旅，帶給孩子們全方位的五感體驗，期待透過多樣化的活動內容，給偏鄉孩子更多的美感學習資源，分享愛、傳遞美，讓這片美學森林持續擴大，也希望藉此翻轉孩子們的未來。