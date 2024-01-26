寒流報到 富邦產透過科技偵測 立賠農漁民保戶逾千萬元

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最強寒流本週來襲，富邦產險表示，目前已啟動科技理賠服務，依養殖漁業及梨保險保單條件迅速啟動理賠服務，截至25日下午為止，富邦產養殖漁業保險賠款金額達1,203萬餘元，梨保險賠款金額達105萬餘元。

今年首波寒流在本週報到，全台地區已發布低溫特報，1月23日至1月24日清晨創下低溫紀錄，寒流發威更造成南部地區養殖漁業及中部地區高接梨損失。

富邦產險表示，寒流來襲時最低溫常常在深夜或凌晨發生，養殖漁民儘管已事先採取防寒措施，仍不免蒙受重大損失，尤其以雲嘉南及高雄地區養殖漁業首當其衝，遭受寒害衝擊最為明顯。

富邦產險表示，自2017年溫度參數型養殖漁業保險(石斑魚、吳郭魚、虱目魚、鱸魚)開辦至今，目前投保面積已突破150公頃。此外，以中部地區為主要產地的高接梨目前正處於嫁接期，寒流過境容易造成嫁接的梨穗抵擋不住低溫導致花芽壞死落果，富邦產險自2019年即開辦溫度參數梨農作物保險。

在寒流來時，富邦產險即利用RPA機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，保戶不用天天監控溫度，更不用親自到保險公司申請理賠，透過科技運用，在達到理賠標準時，系統立即發出通知，啟動理賠機制，並主動給付保險金，讓農漁民有更即時的保險服務。

富邦產險表示，保戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將以最快速度協助保戶申請理賠。