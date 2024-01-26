莊志成｜等不到房價下修！七都房價再創高

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對於想買房自住的民眾而言，能買到相對便宜的房子是最令人開心的事了！自2022年開始美國聯準會大幅且快速升息，資金潮明顯退場，而國內也積極打擊炒房推出《平均地權條例》修法，讓不少購屋族群認為房市多頭已到盡頭，期待價格下修，不過，2023年房價真的有跌嗎？

筆者說明，2022年底，在全球貨幣緊縮、升息影響，資金潮退場，加上全球經濟展望下修的狀況下，民眾對於經濟前景悲觀看待。此外，烏俄戰爭未停歇，讓地緣政治風險難除，加上國內央行這波升息循環共升3碼，利息支出有感增加，讓消費者對房價上漲的預期改變。根據永慶房屋在2022年12月做的網路會員調查結果顯示，全台認為房價看漲的比例為29%，而看跌比例則增至46%，看跌大幅超越看漲。消費者期待價跌明顯。

根據永慶房產集團統計，2022年第四季七大都會區房價的確開始出現鬆動跡象，與第三季相比，除了新竹仍有1%以上漲幅外，新北、桃園房價微漲0.3%與0.8%，其餘四都房價微跌，顯示房價由漲轉跌，房市已出現反轉向下訊號。到了2023年第一季，七都房價由跌轉趨盤整，新竹、高雄持平，台北微跌0.8%，其餘都會區漲幅也都在1%內，呈現平盤整理階段。

不過，房價盤整的市況只維持一季，自2023年第二季開始，七大都會區季漲幅在0.8%至4.2%之間，呈現持平轉小漲走勢，房價漲跌出現轉折，看回不回。第三季七都房價較上季漲幅在2.0%至4.9%之間，呈現緩漲格局，且漲勢較第二季更為明顯，

根據永慶房屋2023年12月做的網路會員調查，全台認為房價看漲占比40%，看跌占比23%，看跌比例連四季下降，而看漲比例卻逐季回升，可以看出與2022年的結果大相逕庭。筆者指出，2023年下半年開始，因市場預期升息趨緩，加上通膨常態化的預期，讓消費者認為房價難有下跌的空間，加上房價看回不回，遲遲等不到下修的狀況下，消費者看漲房價比例明顯增加。由2023年第四季房價來觀察，七都房價漲幅在1.8%至5.4%左右，房價出現連三季上漲，也相對印證了消費者的看法。

此外，若將時間拉長來看，2023年第四季七都房價已經比上波房價高點還要更高，尤其是新竹縣市已較上波高點漲近九成、台南也上漲逾七成，漲勢最為凌厲，桃園與台中也都有超過五成的漲幅，顯示七都房價再創歷史新高。

那麼，2024年，房價還會上漲嗎？筆者認為，全球經濟緩步復甦，升息循環已近尾聲，而總統選後的國內外政治局勢穩定，有助於台灣房市交易穩定，但國內缺工問題仍在，工資上漲加上碳費開徵，將導致營建成本增加，房價要下修恐怕不容易。不過，若是供給量較大的區域或是過去投資炒作風氣興盛的區域，仍有面臨房價修正的風險。