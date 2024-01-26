葉凌棋｜房市回歸正常供需 4大變數將牽動今年走勢！

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續「實價登錄2.0」、「房地合一2.0」陸續實施後，「平均地權條例」新法亦於2023年7月正式上路，嚴格限制預售屋換約轉售、私法人購置住宅採許可制等相關規定，進一步遏止房市投機炒作，使房市秩序日趨健全。2024年將會是房市回歸自住需求、長期置產的嶄新一年。也因此，未來的房市走勢將會更回歸市場供需面，以及全球性的經濟發展而決定。

若要進一步分析有哪些因素可能牽動房市變化，筆者認為，2024年的房市將有四大變數，分別為「經濟情勢」、「地緣衝突」、「通貨膨脹」和「兩岸關係」。以下就針對上述四大變數進行說明，最後再對未來的房市動向作概略性的勾勒。

首先是「經濟情勢」。為了壓制通貨膨脹，美國聯準會不斷升息因應，使得最新的美元聯邦基金利率來到5%以上，相對高利率的環境造成全球經濟發展疲軟，也使得許多機構紛紛下修2024年的經濟成長率。IMF預測，美國2024年經濟成長率僅1.5%、歐元區1.2%、日本1.0%。雖然IMF看好台灣2024年經濟表現，經濟成長率預估達3%，但以出口為導向的台灣經濟，在面臨世界主要經濟體皆出現經濟成長停滯的狀況時，能夠擁有多少經濟成長力道，需要持續關注。

接著是「地緣衝突」。俄烏戰爭、以巴衝突至今未見停止，最近又爆發紅海危機，以葉門為據點的「青年運動」組織襲擊行經紅海航道的貨運船隻。由於紅海是全球最重要的石油、液化天然氣和其他消費品的重要航線之一，紅海危機嚴重影響能源和大宗原物料的價格和供給穩定性，這些地緣衝突將持續擾動著全球經濟的發展腳步，進一步影響全球供應鏈，也恐推升全球通貨膨脹。

除了衝突之外，2024年全球將有超過70個國家將舉行大選，也增加了政經局勢的不確定性。這些地緣衝突在2024年能否順利落幕，抑或持續加劇；以及各國大選之後新的政策以及國際互動，都牽動著國際的政經發展，自然也就會影響台灣的房市表現。

第三項是「通貨膨脹」。全球通貨膨脹恐怕難以緩解，而國內的狀況又是如何呢？2023年台灣的消費者物價指數年增率一度突破3%。面對2024，雖然主計總處表示通貨膨脹有望控制在2%，但隨著工資上漲、碳費徵收上路，仍有通貨膨脹陰影存在。

最後則是「兩岸關係」。2024總統大選正式落幕，選舉的不確定性消除，新政府與中國互動的友善與否，也會牽動台灣房市的變化，這部分仍需持續觀察。

綜合上述四大變數，倘若2024美國經濟實現軟著陸，全球政經局勢沒有大幅度的變化，而兩岸關係轉趨和緩，那麼台灣房市將趨於穩定。再考慮到2024年碳費開徵，再加上工資上漲，房屋價格難有下降空間。綜合上述分析，筆者認為，在沒有其他黑天鵝事件發生的情況下，2024年房市將呈「量穩價緩漲」格局。