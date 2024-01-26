衛福部公告醫院三班護病比標準 同步啟動40億奬勵

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為留任醫院護理人力，建立合理三班護病比，衛福部26日公告各層級醫院三班護病比標準，醫學中心：白班1：6、小夜1：9、大夜1：11；區域醫院：白班1：7、小夜1：11、大夜1：13；地區醫院：白班1：10、小夜1：13、大夜1：15，並同步啟動40億投資三班輪值夜班護理人員直接奬勵。

衛福部指出，公告標準的討論過程歷經7個版本研議、近6個月連續健保VPN各醫院三班護病比現行實際狀況填報分析、2次33單位代表、4次各層級醫院相關團體代表討論，最後經衛福部行政程序核定。

2024年三班護病比的標準推動原則以「奬勵先行」、「逐步推動」及「引領標竿」三原則，同步啟動三班輪值夜班護理人員直接獎勵並規劃醫院達標獎勵，落實三班護病比。

衛福部表示，醫院護理人員80％以上均需輪值三班，三班輪值也是醫院護理人員離職的主因之一，推動三班護病比，創造醫院護理人員可選擇多元彈性或固定班別。為鼓勵醫院護理人員留任並提升輪值夜班之意願。

衛福部是在2024年全民健康保險總額的其他預算，編列「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」專款項目40億元，優先用於強化住院夜班護理照護量能。

這項專款將運用於醫院輪值夜班護理人員獎勵，其中27億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400～600元、大夜班每班獎勵600～1,000元，由中央健康保險署按月撥付款項；其餘13億元則由醫院統籌運用於提升院內其他須輪值夜班單位之護理人員夜班費。關於醫院白班及繁重負荷加值，衛福部將持續與相關醫護團體進一步研議。

衛福部表示，截至去年底護理執業人數19萬24人，相較去年1月底執業人數18萬6,580人，增加3,444人。