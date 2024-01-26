太旺了！桃園男 4天刮中2個百萬大獎 彩券行透露做了這件事旺財

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台灣彩券「2,000萬超級紅包」持續傳出喜訊，其中有桃園一位年約50歲男士在4天內接連刮中兩個「2,000萬超級紅包」的100萬元，財運旺到不行！

台灣彩券表示，這名幸運兒先是到楊梅區環南路上的「金大發彩券行」試試手氣，在店員熱情介紹下買了一張「2,000萬超級紅包」，沒想到第一次買面額2,000元的刮刮樂就刮中100萬元，過2天這位男士公司聚餐結束後又到楊梅區大成路上的另一家「馬上贏投注站」買了3張「2,000萬超級紅包」回家刮，竟再度刮中100萬元！

「金大發彩券行」代理人吳小姐開心表示， 前幾天才請金雞到店裡供奉，隨即就讓客人幸運刮出大獎，真是新年有新氣象。「馬上贏投注站」代理人李小姐更是直呼這位客人運氣超級旺，連中兩張百萬，太幸運了。

除了這位桃園幸運男士外，還有三名男子合資在台中區「錢進彩券行」買了一本「2,000萬超級紅包」幸運刮100萬元。台中區「錢進彩券行」店員陳小姐表示，最近因為早上天氣比較冷，會幫店裡供奉的金雞準備溫水，為了讓祂與客人更靠近，都直接讓祂擺在刮刮樂櫃檯上，剛好祂頭擺動的角度也像是在幫客人挑選刮刮樂，客人有中獎，也愛往裡面丟些零錢，分享喜氣，看來是金雞開心幫店家帶來好財運。