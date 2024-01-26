機構：去年蘋果市占率居大陸市場榜首 vivo國產品牌第一

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國際權威市場調研機構Counterpoint 最新公布的數據顯示，2023年第四季，大陸智慧手機銷量年增長6.6％，為兩年多來首次實現季度增長。

市占率方面，2023年全年，蘋果以17.9％的占比居榜首，而vivo憑藉16.9％的占比奪得國產手機品牌頭名，OPPO（16.2％）、榮耀（15.7％）緊隨其後，小米（14.4％）、華為（12.1％）、真我（1.9％）分列總排名5～7位。

近日，各大分析機構均給出了2023年全年的大陸智慧手機市場銷量情況。來自Canalys的資料顯示，2023年大陸智慧手機出貨量年減5％至2.73億部。

具體廠商排名來看，蘋果首次奪得大陸市場全年出貨第一位置，較去年同期出貨微增1％。全年市占率進一步提升至19％。vivo，OPPO和榮耀勢均力敵，站穩在16％的市場份額，全年分別出貨4,450萬台，4,390萬台，4,360萬台。位於第六名的華為全年占比從2022年的8％躍升至12％，出貨年增長48％。

IDC的資料也顯示，2023年大陸手機市場的出貨量出現了年減，下降5％至2.71億台，創近10年以來最低出貨量。 具體到廠商方面，蘋果排名大陸市場首位，榮耀、vivo、華為以及OPPO分別位列第二至第五。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，雖然大陸智慧手機市場已重新恢復到增長趨勢，但對2024年的市場表現預期應保持謹慎樂觀的態度。