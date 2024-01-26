大陸鐵路春運今啟動 預計發送旅客4.8億人次

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澎湃新聞26日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）指出，2024年大陸春運今日正式啟動，自1月26日至3月5日，為期40天，大陸全國鐵路預計發送旅客4.8億人次，日均1200萬人次，同比2023年春運增長37.9％。1月26日春運首日全國鐵路預計發送旅客1060萬人次。

國鐵集團客運部稱，今年春運是疫情防控平穩轉段後的首個常態化春運，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流疊加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特點。

國鐵集團推出8項便民利民服務保障舉措： 一是科學安排運力供給。用好去年新開通的杭昌高鐵、濟鄭高鐵、津興城際鐵路、廣州白雲站等新線、新站運輸資源，統籌高速鐵路和普速鐵路，加大客運能力投放。大陸全國鐵路實行春運列車運行圖，預計節前每日安排旅客列車1萬2700列左右，節後每日安排旅客列車1萬2800列左右，客座能力較2019年春運分別增長14.4％、12.6％。根據12306客票預售和候補購票數據，科學分析旅客出行規律，動態靈活安排旅客列車開行，梯次投放運力，實現運能和需求的科學匹配。保持普速旅客列車開行規模，開好公益性「慢火車」和「鄉村振興」旅客列車，提升服務品質，保障旅客列車的通達性、覆蓋面和普惠性。

二是提升旅客購票體驗。根據客流趨勢，每日動態調整票額分配策略，兼顧長途和短途旅客出行需求，及時將票額投放至客流需求較大的車站。用好鐵路12306候補購票、線上選鋪、購票資訊預填、起售訂閱通知等功能，落實車票改簽新規。發揮學生和務工人員專區預約購票作用，保障重點群體順暢出行。用好12306適老化和無障礙化功能，加強線下購票人工引導，提供現金購票服務。加強鐵路12306售票系統日常運維和安全監控。

三是加強出行資訊服務。加強老幼病殘孕重點旅客服務，旅客可通過車站服務台、12306用戶端和熱線電話、「鐵路暢行碼」等多種方式預約，鐵路工作人員將提供進出站服務。動車組列車實現「鐵路暢行碼」全覆蓋，旅客掃碼即可獲取客運服務、旅行資訊、交通接駁、旅店預訂等資訊，辦理列車餐飲選購、補票升席、查找遺失品等業務。用好互聯網訂餐功能，開展互聯網訂餐的車站拓展至80個。

四是優化鐵路站車服務。鞏固車站暢通工程，優化進出站流線，根據客流情況及時動態增加安檢、驗證通道，旅客進站、候車、乘降、出站更加順暢便捷。提前優化車站商業設施布局，為旅客釋放更多候車空間，增加站車充電設施，做好衛生保潔、通風消毒工作，部分有條件車站實行「暖手工程」，為旅客提供溫熱水洗漱。大陸全國提供便捷換乘服務的車站達120個，旅客中轉換乘更加方便快捷。各地鐵路部門與市政交通部門加強溝通，科學調度地鐵、公車、計程車等公共交通資源，打通旅客出行服務「最後一公里」。

五是營造文明出行環境。將「靜音車廂」服務拓展至72列動車組列車，在客流較大的重點車站增加志工服務人員，為旅客提供文明引導、服務諮詢、幫扶救助等服務。同時，聯合鐵路公安及時勸阻霸座、喧嘩等不文明行為，維護良好乘車秩序。

六是實施票價優惠政策。充分利用運力資源，引導旅客錯峰出行，春運期間鐵路部門對部分非緊張時段、方向列車加大了打折優惠力度，普速列車最低折扣為2折，動車組列車最低折扣為3折。

七是保障重點物資運輸。發揮鐵路集中統一調度指揮優勢，提升貨運保通保暢能力，全力保障糧食、春耕、節日用品等國計民生重點物資運輸。加大發電、供暖用煤保供運輸力度，確保鐵路直供電廠存煤穩定在20天以上。開好中歐班列、西部陸海新通道班列，保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通。

八是確保鐵路安全暢通。加強設備設施巡查維護，確保鐵路大動脈安全暢通。積極防範應對低溫雨雪冰凍災害，加強值班值守，及時發布預警資訊，超前採取預防性措施，主動規避風險。在主要鐵路幹線和樞紐儲備內燃機車和救援人員，確保應急有備。加大車站安檢查危力度，防止禁限物品進站上車。