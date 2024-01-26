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攻減碳!小水盟成立污水廠節能服務團

  • 工商時報 陳逸格
113/1/24在高鐵台中站多功能會議室舉辦「推動解決台灣污水處理廠耗能問題籌備會」上，小水盟正式宣布成立「污水處理廠能源回收+節能服務團」。理事長洪正中(左上) 希望公部門提供協助，並研擬獎勵補助配套方案。圖/陳逸格
113/1/24在高鐵台中站多功能會議室舉辦「推動解決台灣污水處理廠耗能問題籌備會」上，小水盟正式宣布成立「污水處理廠能源回收+節能服務團」。理事長洪正中(左上) 希望公部門提供協助，並研擬獎勵補助配套方案。圖/陳逸格

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順應全球淨零碳排及政府今年徵收排碳費，台灣小水力綠能產業聯盟（簡稱小水盟）正式宣布成立「污水處理廠能源回收、節能改善服務團」，提供積極高效的節能改善服務以協助高電耗產業預做減碳準備，進而達到降低污水廠的電耗電費以及二氧化碳排放量之目的。

小水盟近年推動小水力發電遍及水路、圳路、管路領域，其中管路分為自來水系統及污水排放系統。繼自來水系統推動有成，今年將擴展到污水排放系統的小水力發電。理事長洪正中表示，環境部去年11月在中部舉辦一場大基環團溝通交流會中，提到污水廠入列耗能排名前五大，產業界殷盼能儘快改善，並建議要由民間力量來推動。今水到渠成由小水盟來推動污水系統小水力發電，既協助業者做能源回收、降本增效，也符合溫室氣體減量的世界潮流。

113/1/24籌備會中，律霖管理顧問公司總經理李昇屏主講污水處理廠能源回收與溫室氣體減量。圖/陳逸格
113/1/24籌備會中，律霖管理顧問公司總經理李昇屏主講污水處理廠能源回收與溫室氣體減量。圖/陳逸格

他說到 ，「企業面對明年即將開徵碳稅的壓力，以及污水排放系統中的發電設備優化，目前推動的時機已經成熟，但如何讓企業從被動轉變爲自發性，繼而產生風潮，希望公部門能提供協助，並研擬獎勵補助配套方案。」

廣昱科技發表GUGLER在羅馬尼亞-布加勒斯特的廢水&汙水處理成功案例。圖/2023年第六屆小水力論壇簡報
廣昱科技發表GUGLER在羅馬尼亞-布加勒斯特的廢水&汙水處理成功案例。圖/2023年第六屆小水力論壇簡報

業者表示，目前急需推動的是污水系統的小水力發電，污水廠一天可以排放約十萬噸的水，在污水處理過程中，有許多外掛馬達增加推力，致使最後排放出去的污水會產生動力能量，剛好可以進行能源回收。洪正中呼應：「日本很早就有污水排放的小水力發電，污水處理廠有好幾個地方都可以放置能源回收設備，例如放流管、放流渠道、最終放流口等，利用污水系統中的水流落差就可以發電。」

廣昱科技代表范偉誠分享了以GUGLER的產品規畫污水廠能源回收再利用的作法與實績。圖/陳逸格
廣昱科技代表范偉誠分享了以GUGLER的產品規畫污水廠能源回收再利用的作法與實績。圖/陳逸格

據了解，污水系統的創能/綠能主要有兩個困難點；其一是污水有腐蝕性，雖然排放符合放流水標準，但還是有污染物，例如中科有一座污水廠，一開始就把水輪機設計進去，結果因爲水質問題造成腐蝕而無法完成；其次，根據再生能源發展條例對綠電的界定，因爲處理污水過程中有外力介入，這部分的能源回收很難定義為綠電。因此，在污水廠的減碳與節能改善中，小水力發電將界定以「能源回收」的角度參與。

源達機電介紹污廢水節能技術暨奧地利WWS的先進設備應用。圖/陳逸格
源達機電介紹污廢水節能技術暨奧地利WWS的先進設備應用。圖/陳逸格

洪正中認爲，在碳費徵收的壓力下，企業希望自己產電(綠電，而非火力發電)，不但能解決大部分排碳的問題，也有節能效果，加上相關技術已經慢慢成熟，此時正是推動污水系統小水力發電的時機。這次成立服務團納入多元單位，包括提供節能設備的廣昱科技、源達機電、恆水創電、海瑞工業、阿丹馬克、水律能源，以及主掌污水排放能源回收的志盛資訊；綠基會、產基會協同提供節能服務，加上氣候變遷署等公部門正在研擬相關規則，如此眾志成城，將使得推動過程更加順暢而迅速。

有關污水廠節能減碳、能源回收、小水力發電等事宜，歡迎各界來電洽詢：秘書長馬川佳04-2321-6631，0923-363-032，[email protected]

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