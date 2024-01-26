攻減碳!小水盟成立污水廠節能服務團

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順應全球淨零碳排及政府今年徵收排碳費，台灣小水力綠能產業聯盟（簡稱小水盟）正式宣布成立「污水處理廠能源回收、節能改善服務團」，提供積極高效的節能改善服務以協助高電耗產業預做減碳準備，進而達到降低污水廠的電耗電費以及二氧化碳排放量之目的。

小水盟近年推動小水力發電遍及水路、圳路、管路領域，其中管路分為自來水系統及污水排放系統。繼自來水系統推動有成，今年將擴展到污水排放系統的小水力發電。理事長洪正中表示，環境部去年11月在中部舉辦一場大基環團溝通交流會中，提到污水廠入列耗能排名前五大，產業界殷盼能儘快改善，並建議要由民間力量來推動。今水到渠成由小水盟來推動污水系統小水力發電，既協助業者做能源回收、降本增效，也符合溫室氣體減量的世界潮流。

他說到 ，「企業面對明年即將開徵碳稅的壓力，以及污水排放系統中的發電設備優化，目前推動的時機已經成熟，但如何讓企業從被動轉變爲自發性，繼而產生風潮，希望公部門能提供協助，並研擬獎勵補助配套方案。」

業者表示，目前急需推動的是污水系統的小水力發電，污水廠一天可以排放約十萬噸的水，在污水處理過程中，有許多外掛馬達增加推力，致使最後排放出去的污水會產生動力能量，剛好可以進行能源回收。洪正中呼應：「日本很早就有污水排放的小水力發電，污水處理廠有好幾個地方都可以放置能源回收設備，例如放流管、放流渠道、最終放流口等，利用污水系統中的水流落差就可以發電。」

據了解，污水系統的創能/綠能主要有兩個困難點；其一是污水有腐蝕性，雖然排放符合放流水標準，但還是有污染物，例如中科有一座污水廠，一開始就把水輪機設計進去，結果因爲水質問題造成腐蝕而無法完成；其次，根據再生能源發展條例對綠電的界定，因爲處理污水過程中有外力介入，這部分的能源回收很難定義為綠電。因此，在污水廠的減碳與節能改善中，小水力發電將界定以「能源回收」的角度參與。

洪正中認爲，在碳費徵收的壓力下，企業希望自己產電(綠電，而非火力發電)，不但能解決大部分排碳的問題，也有節能效果，加上相關技術已經慢慢成熟，此時正是推動污水系統小水力發電的時機。這次成立服務團納入多元單位，包括提供節能設備的廣昱科技、源達機電、恆水創電、海瑞工業、阿丹馬克、水律能源，以及主掌污水排放能源回收的志盛資訊；綠基會、產基會協同提供節能服務，加上氣候變遷署等公部門正在研擬相關規則，如此眾志成城，將使得推動過程更加順暢而迅速。

有關污水廠節能減碳、能源回收、小水力發電等事宜，歡迎各界來電洽詢：秘書長馬川佳04-2321-6631，0923-363-032，[email protected]