瀧澤科26日尾牙 將宣示2024年營收追求兩位數成長的營運目標

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CNC車床大廠台灣瀧澤科技26日舉行疫後第2次尾牙，瀧澤科董事總經理戴雲錦將宣示，瀧澤科日資大股東瀧澤株式會社2023年11月被日本Nidec公開收購後，Nidec將發揮集團綜效，要求旗下各企業營收及獲利都要成長，也會協助瀧澤科拓展海外市場業務，瀧澤科2024年訂出營收兩位數的營運目標。

瀧澤科2022年營收及獲利雙雙創史上新高，2023年營收及獲利不如2022年，主因是受工具機產業景氣下滑、大陸疫後經濟復甦力道不如原先預期等因素影響。26日將舉行疫後第二次尾牙，席開35桌，規模比2023年邀請員工眷屬共同參與席開50桌縮小。

瀧澤科董事總經理戴雲錦預計尾牙餐會上將宣示，日資新大股東Nidec投資入主後，會有心經營方針及方向，也會協助瀧澤科拓展海外市場業務，瀧澤科2024年訂出營收兩位數的營運目標。

瀧澤科目前在手訂單2個月，主要來自大陸、美國、土耳其及義大利四大市場，美國市場訂單以工程機械業為主、大陸則是電動車零件業採購設備、土耳其市場多半是低價大單。未來美國及大陸兩市場不再只銷售單機，還會增加檢測及上下料等設備。今年將拓展東南亞及印度等新興市場，規劃在泰國及印尼等東協國家設服務據點，有助拓展業務。