彰化桂冠精品旅館處處用心 房間時時保持最佳狀態

繼疫情期間耗資千萬全面進行房間汰舊換新的彰化桂冠精品旅館，近日又有新創舉了！除了在每間房間加裝連五星級飯店都不一定會有的TYPE-C、USB充電設備、兩側床頭櫃下裝設小夜燈之外，在浴室的部分，更大手筆的全面換裝免治馬桶及加裝放大伸縮化妝鏡；更值得一提的是，在沐浴用品的部分，更換用成本高一倍、兒童也適用的日本高級品牌MADONNA玄米全效洗髮沐浴露及潤絲精。在小細節處，處處用心，除了是溫暖旅人的驛站，更不負其「心感動第一名旅館」的美稱。

「我們永遠以新開幕旅館的態度，給入住旅客最新、最好、最佳的設備及服務。」彰化桂冠精品旅館業者如此表示。在中部地區、甚至全台都擁有高知名度的彰化桂冠精品旅館，曾獲觀光署舉辦的「星好旅宿1+1」微服務心感動第一名，並獲得「最佳合作」、「造型時尚」等10獎項，獲獎無數，深受肯定。

該旅館最為旅客讚賞及稱道的就是「會呼吸的房間」。在23間各有主題、各有特色的不同房型中，唯一不變的，即為「每間房內均有綠色植栽」。在不同房型內高達6米至13米的天井中，有些植栽高度甚至近3層樓高，其綠意環繞、彷彿置身大自然的視覺震撼及享受，堪稱為該旅館最為客人讚賞的感官及心靈風景之一。此外，在在隱密而透光的天井上方，均設計有通氣窗，藉由氣體冷降熱升的原理，讓新鮮空氣不斷轉換進入房內，成為「會呼吸的房間」。

除此之外，彰化桂冠精品旅館在房間及衛浴設備的部份，更獲得交通部觀光署「星級認證」，評鑑為「優良」等級。對於整潔、清潔的要求，是入住旅館客人的最基本的權利，一家旅館要能打動人心、讓消費者安心且感動，一直以來是彰化桂冠精品旅館的目標；「旅館房間永保如新」、讓入住旅客有「我只在乎你」體貼入微的感受，是彰化桂冠精品旅館不變的堅持。該旅館的「處處用心」，經口碑相傳，已成旅客選擇入住彰化地區旅館的首選。網址：http://www.chkkm.com.tw。