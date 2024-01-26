續寫創新傳奇篇章「格蘭利威12年200周年限定版」震撼問世

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秉持「創新自我」的精神，格蘭利威（The Glenlivet）單一麥芽威士忌，於2024年迎來品牌200周年里程碑。自1824年定義斯佩賽原創標竿風味，格蘭利威持續挑戰品飲者的味蕾想像，以承襲源自黑市發跡之原創標竿明星商品「黑市聖水第一代」、「黑市聖水第二代」不斷驚艷品飲者的味蕾感官。在品牌迎接200周年里程之際，致敬創辦人喬治．史密斯（George Smith）書寫威士忌品飲史的創新精神，再次挑戰解構風靡世界的12年桶藝，全新推出「格蘭利威12年200周年限定版」，以全新酒液，身披限定包裝，續寫品牌創新傳奇篇章。

1824年，格蘭利威創辦人喬治史密斯，本著對釀製單一麥芽威士忌的堅持，他的酒受到英王喬治四世的鍾愛，因此頒發格蘭利威區第一張合法釀酒執照；然而競爭者紛紛冒用格蘭利威的名稱於自己的酒標中。1884年政府頒布公告，只有喬治史密斯生產的單一麥芽威士忌可以使用「格蘭利威」的名稱，從此格蘭利威便成了單一麥芽威士忌品質保證的標準，也從此奠定斯佩賽區威士忌的標竿風範。

慶祝格蘭利威（The Glenlivet）兩百周年將至，年度品牌形象大使「邱澤」以不斷突破角色框架、忠於自我的鮮明個人形象，完美呼應格蘭利威全新的品牌主張「Live Original 創新自我」。圖/格蘭利威提供

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，開創斯佩塞區經典花果風味標竿先驅經典地位的「格蘭利威（THE Glenlivet）」將於2024年推出一系列200周年限量商品，第一篇章由格蘭利威風靡全世界、跨越兩世紀經典的12年原創桶藝為基礎解構再進化，以全新酒液、全新包裝限量問世。

為了向格蘭利威兩世紀的輝煌傳奇致敬，全新的「格蘭利威12年200周年限定版」更攜手全球消費者共同編寫，網羅世界各地42個國家、400位獨立藝術家的創作，再由全球網路票選限量版包裝設計。除了身披獨家限量包裝外，更是再次獨厚台灣市場，獨家設計200周年限定提袋，只要購買200周年限定版即可獲得(數量有限，贈完為止)，邀請全台品飲者一同袋上格蘭利威兩世紀的輝煌傳奇。

「格蘭利威12年200周年限定版」臻選100%初次填裝美國桶的全新酒液，以43%渾厚酒體創新詮釋1824年的斯佩賽經典標竿花果香。「12年200周年限定版」風味絲滑甜美，首先躍上鼻息的新鮮柑橘清新果香，揉合切片鳳梨的香甜，隨後捎來榛果、奶油太妃糖的甜美香氣，以及溫暖的香草氣息，最後以絲縷斯佩賽的經典優雅花香作結；入口之後，熟成多汁的洋梨、甜美的柳橙果醬，融合現刨新鮮椰絲，以及奶油杏仁餅乾的風味，帶來綿密滑順的口感。尾隨而來甜美，溫暖的木質香氣，帶來悠長深度與極致感官享受。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)