台灣之光！謝淑薇攜波蘭搭檔 奪生涯首座澳網混雙冠軍

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謝淑薇攜波蘭搭檔 奪生涯首座澳網混雙冠軍

台灣網球選手謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基首度合作，今天澳洲網球公開賽混雙決賽，以6比7（5比7）、6比4、11比9擊敗美國的柯拉芙琪珂與英國的斯庫普斯基，收下生涯首座大滿貫混雙金盃。（中央社）

澳網》謝淑薇大滿貫混雙首冠！關鍵破發逆轉英美組合

【中時新聞網 盧品青】澳網混雙決賽26日率先登場，台灣女將謝淑薇、波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）第3種子「台波組合」連袂出擊，對手是英國史庫普斯基（Neal Skupski）、美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）的第2種子「英美聯軍」。謝淑薇隊伍以6-7(5)、6-4、11-9逆轉摘下兩人首座大滿貫混雙冠軍。

首盤是英美組合佔上風，謝淑薇一方在落後劣勢下取得破發，將戰線延長到搶7，但對手穩住陣腳奪走首盤。第二盤謝淑薇隊伍打到2比4落後，已無退路的情況下奮勇作戰，兩次關鍵破發成功，驚險以6比4救回比賽。決勝盤超級搶10，謝淑薇一方3比0先聲奪人，被對方7比7扳平，後來又打到9比9險象環生。

傑林斯基過去最佳成績是2023年打進澳網男雙決賽，最後敗給地主隊組合，他的混雙最佳成績就是今年與謝淑薇搭檔。謝淑薇在女雙項目累積6座大滿貫金盃，本屆才是她首次在混雙爭冠並且成功登頂。

今年澳網是華人女將揚威的一屆，謝淑薇在女雙、混雙都打進決賽，大陸女將鄭欽文打進女單決賽，5場決賽之中（男單、女單、男雙、女雙、混雙）有3場出現華人女將。由於賽程緊湊，謝淑薇一路打過來必然面臨單日兩戰的情況，鄭欽文也在24小時內連續打贏女單8強、4強戰，雙雙展現強大的韌性。