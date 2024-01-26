中法建交60年 王毅：擴大法產品進口 為法企提供便利

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中國外交部長王毅25日在中法建交60周年招待會上表示，合作共贏、交流互鑒是中法關係的基調和底色；雙方沒有地緣政治矛盾，沒有根本利害衝突。中法要共同反對冷戰思維和陣營對抗，引領中歐關係行穩致遠。中國將持續擴大法國等國產品進口規模，為法企提供便利。

根據大陸外交部網站25日晚間訊息，王毅指出，中法關係走過的不平凡歷史並非偶然，而是根植於兩大民族共有的精神特質。中法都是自信自立的民族，雙方對自己、對世界有著深刻的思考和認識，堅持獨立的政策，走自主的道路，不隨風起舞、也不隨波逐流。

王毅還稱，中法都是有全球擔當的大國，雙方都愛好和平、追求真理，反對陣營對立，宣導多邊主義，勇於探索國與國之間相互尊重、合作共贏的正確相處之道。

王毅強調，上述特質奠定中法關係合作共贏、交流互鑒、攜手前行的基調和底色。中法沒有地緣政治矛盾，沒有根本利害衝突。在推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化上，中法具有高度戰略契合和廣泛共同利益。

王毅認為，當今世界進入動盪變革期。作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，中法理應繼續以中法關係的積極向上，引領中歐關係行穩致遠，為世界的和平發展進步作出更大貢獻。

王毅還說，在關乎世界前進方向的重大問題上，中法要始終站在歷史正確一邊，時代進步一邊，旗幟鮮明反對冷戰思維和陣營對抗，共同維護以聯合國為核心的國際體系，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係準則。中方願繼續本著開放態度，與法方相互支持對方提出的多邊理念和倡議，攜手破解全球治理困局、共同應對全球性挑戰。

王毅也呼籲，中法要相互尊重對方的核心利益和重大關切，用好兩國多層次、多維度的溝通管道，就共同關心的問題真誠交流、擴大共識、彌合分歧、增進互信。

王毅表示，中法要繼續做互利互惠的夥伴。空中巴士飛機佔據中國民航半壁江山，「從法國農場到中國餐桌」已成為中法合作金字招牌。當前，中國正持續推進高品質發展和高水準開放。中國將持續釋放消費和投資市場需求，不斷擴大對法國等各國優質產品和服務的進口規模，為包括法國企業在內的各國投資者來華投資興業提供更多便利。相信法方也會秉持開放理念，為中國企業提供公平、公正、可預期的營商環境。

最後王毅也稱，近期中方制定了一系列便利外國人員來華的新舉措。中方真誠希望中法人民多交往、多走動，也希望各界在新的一年展現龍馬精神，踴躍參與各項慶祝活動，為中法民心相通貢獻力量。