文化幣爆亂象 「禁買拍立得」學子看法兩極

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「果然上有政策下有對策，多美的出發點，都會有正反兩種引申，像每一個政策出來都會有正向迴響及負向的亂象一樣。」近日因文化部推出的文化成年禮金傳出遭到濫用，文化幣官網公告自25日晚上9點起禁止文化幣用於購買拍立得，Dcard論壇討論也不少感慨，認為會用文化幣做美甲買化妝品或飾品的，也已曲解了原本的美意。

文化幣官網公告指出「文化幣旨在鼓勵青年藝文參與及體驗，自今年常態化實施後，其適用範圍經滾動檢討後，自113年1月25日下午9時起，禁止文化幣用於購買拍立得，造成不便，敬請見諒」。

近日不斷被詢問是否能以文化幣購買雜貨的書店員工也發文表示，還是希望大家透過這個機會多翻閱書籍或是看展。也有學子發言，有人認為不能買拍立得不能做美甲後，居然就不知道要拿（文化幣）來做什麼了！覺得可惜，其實買書、看國片、劇場、音樂祭都好。希望大家好好利用文化幣而不是一直鑽漏洞，一直偏離原本的出發點。

Dcard論壇另有熱門討論大家都用文化幣買了些什麼？許多人留言打算開學買教科書、買多益模擬試題、買專輯、音樂會門票、雜誌等，但也有人是買了飾品、文創商品，或是推薦可體驗做香水、做蠟燭等，文化部表示做香水、蠟蠋仍算是藝文消費體驗，仍鼓勵年輕學子正面積極使用文化幣。