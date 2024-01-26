永豐金再獲TIPS A級驗證 落實智慧財產PDCA管理循環

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經濟部產業發展署於22日舉行「113年度TIPS頒證暨智財管理結合永續經營專題講座」，永豐金控就專利及商標再次獲頒A級驗證，效期至2025年12月底，顯現永豐金控落實智慧財產計劃、執行、檢查、行動之管理循環，並融合ISO 9001：2000品質管理系統，再獲得政府肯定。

經濟部產業發展署委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）驗證，永豐金控自2020年度導入TIPS後，就專利申請管理，已取得「影像識別系統與方法」新型專利及發明專利、「利用顧客基因之行銷系統與方法」新型專利及發明專利，並就「智慧不動產權評估系統」取得發明專利，在數位場景及金融創新之應用持續佈局。

永豐金控表示，自2021年起，為強化商標管理，提升同仁智慧財產管理意識，除專利外，擴大驗證範圍，將商標納入管理標的，並通過資策會審查，除了持續維護各國已註冊之商標權利有效性，同時定期檢視現有商標之使用頻率及狀況，對於商標侵權案件及近似註冊案提出無效宣告，以維護公司品牌形象。

永豐金控積極發展數位應用之相關專利技術，並建構公司品牌形象，促使智慧財產管理成為組織營運目標達成方式之一，並持續關注內、外部利害關係人之要求與期許，透過風險管理思維，確保智慧財產管理制度融入組織營運過程，產生強大效益。

此外，永豐金控提到，將持續優化並落實智慧財產管理制度，每年制定智慧財產管理政策與目標，期能透過完善之智慧財產管理計畫，強化智慧財產風險管控能力，降低智慧財產管理風險，以達成永續金融之發展目標。