前往主要內容
工商時報LOGO

永豐金再獲TIPS A級驗證 落實智慧財產PDCA管理循環

永豐金控再獲經濟部產業發展署台灣智慧財產管理制度（TIPS）A級認證，由經濟部產業發展署連錦漳署長（右）將證書授與永豐金林淑閔法遵長（左）。圖／永豐金控
永豐金控再獲經濟部產業發展署台灣智慧財產管理制度（TIPS）A級認證，由經濟部產業發展署連錦漳署長（右）將證書授與永豐金林淑閔法遵長（左）。圖／永豐金控

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部產業發展署於22日舉行「113年度TIPS頒證暨智財管理結合永續經營專題講座」，永豐金控就專利及商標再次獲頒A級驗證，效期至2025年12月底，顯現永豐金控落實智慧財產計劃、執行、檢查、行動之管理循環，並融合ISO 9001：2000品質管理系統，再獲得政府肯定。

經濟部產業發展署委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）驗證，永豐金控自2020年度導入TIPS後，就專利申請管理，已取得「影像識別系統與方法」新型專利及發明專利、「利用顧客基因之行銷系統與方法」新型專利及發明專利，並就「智慧不動產權評估系統」取得發明專利，在數位場景及金融創新之應用持續佈局。

永豐金控表示，自2021年起，為強化商標管理，提升同仁智慧財產管理意識，除專利外，擴大驗證範圍，將商標納入管理標的，並通過資策會審查，除了持續維護各國已註冊之商標權利有效性，同時定期檢視現有商標之使用頻率及狀況，對於商標侵權案件及近似註冊案提出無效宣告，以維護公司品牌形象。

永豐金控積極發展數位應用之相關專利技術，並建構公司品牌形象，促使智慧財產管理成為組織營運目標達成方式之一，並持續關注內、外部利害關係人之要求與期許，透過風險管理思維，確保智慧財產管理制度融入組織營運過程，產生強大效益。

此外，永豐金控提到，將持續優化並落實智慧財產管理制度，每年制定智慧財產管理政策與目標，期能透過完善之智慧財產管理計畫，強化智慧財產風險管控能力，降低智慧財產管理風險，以達成永續金融之發展目標。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股忙攻萬八 官股行庫卻先閃 倒貨台積電第一 加碼5檔ETF

  2. 陸救市猛藥來了！台灣4檔ETF爆量狂歡 2檔飆逾10％

  3. 晶片有救？這家記憶體大翻身 力壓三星終結1年虧損

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。