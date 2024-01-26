查AI交易是否涉及壟斷 美FTC命微軟谷歌等科技大咖交資料

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美國聯邦貿易委員會（FTC）周四（25日）命令微軟（MSFT）、亞馬遜（MSFT）、谷歌母公司Alphabet（GOOGL）、AI新創公司Anthropic跟OpenAI.共5家企業提供資料，以了解他們跟生成式AI開發商與雲端服務供應商之間的合夥跟投資情形，以及對市場公平競爭的影響，FTC還希望獲得有關排他性協議的資訊，並稱這些公司在接獲命令後有45天時間做出回應。

少數AI實力雄厚的企業跟大型科技公司間的交易，引發壟斷市場的擔憂情緒，FTC的命令將允許其審查這些交易的內部運作，並了解這些交易如何影響競爭，微軟在FTC下令後表示將提供資訊以完成審查，谷歌則稱希望這項調查能為開放程度低、擁有長期鎖定客戶以及將同樣方法導入AI服務的公司，《法新社》指出，谷歌回應似乎在暗批微軟跟OpenAI的關係，這一關係讓微軟能獨家使用OpenAI領先業界的AI技術，並享有一部份利潤。

FTC前主席、喬治華盛頓大學法學院教授William Kovacic表示，FTC此舉是向業界發出信號，未來需要採取行動時將做好充分準備，該反壟斷與消費者保護機構去年6月曾表示正關注包括生成式AI科技的發展，以及影響市場公平競爭的可能性。

歐盟也在1月9日開始對微軟投資OpenAI數十億美元展開初步研究，以確定這筆交易是否可能是一次變相合併，去年12月英國競爭及市場管理局也展開類似調查，法國競爭委員會主席Benoit Coeure去年11月曾表示，若什麼行動都不做，AI有可能成為反壟斷的恐怖之家。