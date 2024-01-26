ASML報喜半導體安了？名師點名6檔AI概念股 小心這檔有風險

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【 旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股指數昨（1/25）收盤站上「萬八」大關，光是台積電大漲15元就貢獻指數120點，今日雖因漲多大盤有壓，在「萬八」附近徘徊，但分析師認為，今年「半導體年」成定局，荷蘭設備大廠ASML公布營收、季報優於預期，周三大漲10%，樂觀看待力成、志聖、海華、宏致、東捷5檔半導體概念股，但要小心恐有掉單風險的聯電。聯電今開低走低，早盤股價跌幅超過4%。

台股昨指數開高走高，指數終場上漲126點，以18,002作收，短線即使有壓，但本周收盤超過上周17,681點無庸置疑，周級別日出訊號成型在即，摩爾投顧分析師蔡正華表示，已經有大戶資金不在意春節連假，加速第一季的布局。

資金積極鎖定泛AI人工智慧生態鏈的個股，包含AI相關或是半導體先進封裝製程。ASML上季營收獲利優於預期，執行長溫彼得（Peter Wennik）在受訪時表示，中國大陸對非先進技術晶片的需求「宛如無底洞」，市場對於陸方大量開出晶片產能的擔憂是杞人憂天。外界解讀，這對半導體後續市況無異打了一支強心針。

蔡正華表示，力成已經接獲日系客戶高頻寬記憶體 (HBM) 訂單，股價挑戰前高；由於HBM是AI記憶體主流，未來需求可期，目前全球以SK海力士、三星、美光等為主要生產商，台灣儘管沒有直接參與的記憶體廠，但有提供 HBM製程設備的志聖、提供HBM封測服務的力成等，都可列入追蹤。

泛AI新股還有無線通訊模組的海華，旗下AI技術應用於PC模組及影像辨識模組感應器，布局AI PC領域積極。連接線的宏致，旗下高速傳輸的PCIe Riser Cable已開始出貨，積極搶攻AI伺服器以及AI PC領域。另外，先進封裝設備中，看好半導體朝高階封裝發展，東捷也瞄準先進封裝製程，目前積極與客戶進行設備認證中。

國票投顧表示，台股多方氣勢續強，後續還有機會上攻，不過短線有3點因素影響，盤勢有可能先進行震檔。首先是昨天台積電的個人秀，大漲15元，惟將貢獻指數扣除後，大盤僅收平盤，代表盤面並非全部走強；其次，雖然加權指數走揚，但櫃買指數卻呈現下跌，意味內資逢高傾向調節；最後，台股指數已經連續6天上漲，短線漲多，不排除先盤整再繼續攻堅。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。