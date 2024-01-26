時碩工業26日舉行2024年首場法說會

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時碩雖打入大陸比亞迪及美國特斯拉兩大電動車廠汽車零件供應鏈體系，2023年營收及獲利卻遭逢半導體及自行車等工業應用客戶去化庫存等亂流而下滑。時碩26日下午舉行2024年首場法說會，說明去年營運情況及未來營運展望。

時碩2023年第四季合併營收9.94億元，年減18％；2023年合併營收42.09億元，年減幅約16％。時碩表示，時碩2023年汽車事業營收佔比52％、工業應用42％，航太產業營收比重6

％，其中汽車事業年減幅低於工業應用，主因是工業應用事業的半導體及自行車業客戶2023年去化庫存，時碩預期目前自行車及半導體產業景氣應該是谷底，隨著自行車及半導體業客戶去化庫存告一段落，最快第二季、最慢下半年景氣就回升。

時碩指出，時碩2024年有利因素有製造產業供給與需求回升；NEV（涵蓋純電動車及油電混合電動車的新能源車）市場滲透；石化產業持續需求；航空業快速復甦；進入中國大陸醫材製造市場（CDMO），2024年將會小量提供微創手術釘槍零件給醫療器材客戶；自主減碳、再生能源、淨零碳技術供應鏈市場機會。

時碩坦言，時碩2024年也會面臨全球通貨膨脹、經濟不確定性高、技術人才與勞動力短缺、供應鏈風險增加、長短料問題依舊、半導體與自行車去化庫存而修正訂單、汽車產業「棄油轉電」趨勢，以及綠色供應鏈與碳關稅挑戰及壓力等因素影響。