公路局113年新北地區春節疏運計畫

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今年113年交通部公路局新北地區，為因應農曆春節7天連續假期，即將來臨之際，在春節返鄉及遊客人潮行車安全返鄉疏運計畫，臺北區監理所亦已協調客運業者，為完成車輛與駕駛人整備提供充足之疏運量能，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚，於25日在北區舉辦『公路局113年新北地區春節疏運記者會』，由臺北區監理所黃鈴婷所長主持，與會疏運簡報說明有﹔北區公路新建工程分局長林庭彥、北區養護工程分局長陳俊堯、高公局北區養護工程分局副段長羅英玲、公路人員訓練所林翠蓉所長、國營台鐵公司樹林站長吳佳陽。

隨著後疫趨緩，今年春節連續假期預估將有許多出遊及返鄉人潮湧現，為鼓勵民眾於連假期間搭乘大眾公共運輸工具，紓解國道交通壅塞，致今年春節連假會延續實施國道客運票價及轉乘優惠措施。

將自今（113）年2月7日（星期三）0時起至2月14日（星期三）24時止，計有88條國道客運路線配合提供優惠，如為平日無優惠票價的路線，將以原價85折的優惠票價服務民眾。

在轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票(或基本里程)免費之優惠，鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位，除可節省金錢外，又可避免塞車之苦。

春節連續假期出遊，東部限定再加碼（自113年2月8日0時起至2月14日24時止）凡持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿證明，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；以及花東地區「在地有腳」租賃措施，可享租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。以上2項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

另113年度武陵農場櫻花季疏運期間自113年2月8日至2月29日止，共計22日，因道路管制及車輛總輛管制，可多加利用國光客運由臺北、市府轉運站、宜蘭、羅東、三星等5條公共運輸賞櫻專車前往武陵農場，讓賞櫻行程安全又順心。

此外，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息；歡迎您於春節期間，帶著輕鬆的心情，多多利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免舟車勞頓之苦，使您的春節假期更加安心又順心。