Clarks推出英倫鞋履系列 聯名匠造龍年皮影燈籠作品新春獻禮

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新年時分最愛時刻，龍年將至與龍騰、舞「籠」影，家家戶戶換新裝，提燈籠遊街穿巷，滿溢著喜氣洋洋的節日氛圍。今年Clarks回溯傳統以「最愛時刻」為題，特邀新銳藝術家千陌，結合新中式文化詮釋新英倫特色，聯名匠造龍年皮影燈籠作品。以創意呈現出2024全新鞋履，即日起至2月28日購買鞋款即贈精美品牌紅包袋，用喜悅的步伐奔赴新年最愛時刻。

悠閒假期亦能腳踩Craft Speed復古休閒鞋暢遊都市之中，靈動弧線勾勒優質牛皮革鞋面，經典穿孔和縫線設計，打造輕盈呼吸感。全新Craft Speed鞋款，以櫻花粉、象牙白、香芋紫等高級自然配色，不僅展現出活力灑脫的運動基因，更保留復古回溯的經典韻味。Contour cushion多密度緩震軟墊，強調超輕舒適，踏步率性格調，中底與鞋底幾何現代圖案與復古工藝的細膩編織揉為一體，增添造型層次感，為新年裝扮注入更多元的搭配選擇。

全新Craft Speed鞋款，以櫻花粉、象牙白、香芋紫等高級自然配色，不僅展現出活力灑脫的運動基因，更保留復古回溯的經典韻味。圖／Clarks提供

新年時刻，以Un Aldric GTX正裝皮鞋開啟美好團聚。柔亮牛皮鞋面配以精湛縫線工藝及細膩質感，盡顯英倫雅致格調。鞋頭裙飾分線俐落有型，加寬楦型讓腳趾自由舒展。精選GORE-TEX科技有透氣感，提供安心防護。多層泡棉科技鞋墊與輕盈鞋底相得益彰，緩震效果十分出色，如獲踏步雲端的輕鬆自如。

龍年「紅」運，一雙醒目酒紅Daiss瑪麗珍單鞋，為新年風格注入盎然生機。Clarks以標誌性的摩登質感，重塑瑪麗珍鞋款的復古格調。挺闊牛皮鞋面賦予漆皮亮面色澤溫潤自然，鞋面小巧系扣平添芭蕾風味，內裡選用上乘羊皮帶來裸足體感，柔軟貼合，搭配高密度緩震軟墊及泡棉填充後跟，緩解漫長行走壓力，讓新年串門拜年更靈動自在。

Clarks龍年皮影燈籠以豐富考究的細節堆疊，呈現新年最愛的多重時刻，並以此側寫品牌的卓越工藝，離不開非凡的細節處理，提供給消費者更豐富的品牌感受。Clarks推出富有品牌基因的溫暖新品，為連結更多愛意與溫情，讓新年有最愛加持，時刻有愛意隨行。歡迎民眾至全台 Clarks 專櫃體驗：https://lihi2.com/v7Q88、更多2024春夏鞋款可查詢：https://lihi2.com/amNKw