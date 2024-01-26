《文創股》續拓海外市場 大宇資代理遊戲攻南美洲

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【時報記者莊丙農台北報導】大宇資訊(6111)去年遊戲本業拓展海外市場，除了前進印度之外，今年將代理日系遊戲進軍南美洲，第一款遊戲《SNK-格鬥世代》將在4、5月登陸南美洲的巴西，這款遊戲也會在今年第2季或第3季在東南亞、中東陸續上市，讓遊戲業務跳脫台灣市場，在全球取得更多的發展。

大宇資旗下星宇互娛所代理《我想成為影之強者！Master Of Garden》參加今年2024台北國際電玩展，該款遊戲去年10月上市後，單月營收最高超過1.5億元，這個月估計還有0.5億元的成績。這次特別於台北國際電玩展首日邀請日本原廠開發方製作人竹內正彥親臨現場，分享玩家們最好奇的遊戲製作幕後趣事及產品的未來規畫，增進與玩家間的距離。

除了台灣代理外，大宇資訊去年首款遊戲在印度上市，惟受到當地基礎建設不夠完善以及人民所得偏低，雖然每天新進玩家仍有1000到2000人，因為「窮」讓實際付費狀況並不如預期。不過，大宇資訊仍將印度市場做為海外測試地點，包括代理《SNK-格鬥世代》也在這個月在印度進行測試。

海外市場方面，今年是大宇資首次進軍南美洲，代理日系遊戲《SNK-格鬥世代》初步鎖定巴西，巴西貧富差距懸殊，但整體付費率相對印度市場高，且巴西當地對於日本動漫IP相當熟悉，認為是可以開發的市場。星宇互娛已經完成《SNK-格鬥世代》多語系的版本，除推向巴西外，接著還有中東及東南亞等地。