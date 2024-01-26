《國際產業》韓電池龍頭LGES上季獲利年增季減 對2024展望偏保守

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國電池業者LG Energy Solution（LGES）表示，因為跟美國通用汽車的合資工廠產量增加，故上季營利大幅成長43%。

客戶包括特斯拉、通用、福斯等知名國際大車廠的LGES，去年10到12月期間營業利益為3,382億韓元，約2.52億美元，不僅高出市場預估值2,980億韓元，也明顯比前年同期2,370億韓元要多。

這家韓國最大電池公司上季財報，跟日前自行公布的數字一樣，沒有太大的誤差。值得注意的是，由於歐洲電動車賣相不佳，故LGES去年第4季的獲利較第3季大減超過一半。

LGES指出，礙於OEM對庫存控管保守，以及製造所需之金屬售價持續走跌，預估全球電動車電池成長腳步將暫時放慢。LGES提到的OEM，在這裡指的是全球各大車商。

位於未來營運狀況，LG Energy Solution預估2024年恐怕會遇到的經營風險，包括各家車廠對於轉型電動車的時程規畫不一、歐洲市場競爭激烈，還有美國總統大選的政治不確定性等。

就在LGES這次公布季報前，特斯拉在美國時間24日曾示警，今年銷售成長力道應會大幅縮小。25日，韓國現代汽車表示，電動車銷售市場已賣不太動。另外，LGES上季營收年減6.3%，降至8兆韓元。