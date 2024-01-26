《金融》富邦產險科技理賠 即時補償農漁民寒害損失

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【時報記者莊丙農台北報導】入冬以來最強寒流來襲，1/23至1/24清晨迎來本次寒流最低溫，全台地區已發布低溫特報，創下低溫紀錄，寒流發威更造成南部地區養殖漁業及中部地區高接梨損失。富邦產險表示，富邦金(2881)旗下目前已啟動科技理賠服務，將依養殖漁業及梨保險保單條件迅速啟動理賠服務，截至25日下午為止養殖漁業保險賠款金額達1,203萬餘元，梨保險賠款金額達105萬餘元，做為農漁民最堅強的後盾。

富邦產險表示，寒流來襲時最低溫常常在深夜或凌晨發生，養殖漁民儘管已事先採取防寒措施，仍不免蒙受重大損失，尤其以雲嘉南及高雄地區養殖漁業首當其衝，遭受寒害衝擊最為明顯。故自2017年溫度參數型養殖漁業保險（石斑魚、吳郭魚、虱目魚、鱸魚）開辦至今，目前投保面積已突破150公頃。

此外，以中部地區為主要產地的高接梨目前正處於嫁接期，寒流過境容易造成嫁接的梨穗抵擋不住低溫導致花芽壞死落果，導致農民對於寒流來襲憂心忡忡，因此，富邦產險自2019年開辦溫度參數梨農作物保險，希望協助梨農度過嚴冬。

近年來富邦產險更積極開發科技理賠，利用RPA機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知，啟動理賠機制，並主動給付保險金。保戶不用天天監控溫度，更不用親自到保險公司申請理賠，透過科技運用，讓農漁民能夠感受更貼心有感且更即時的保險服務。這樣的用心也深獲農漁民的肯定，不僅為他們的生計撐起保險保護傘，也讓越來越多農友加入農業保險的行列。