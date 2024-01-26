《國際產業》LVMH上季營收年增1成 對今年「非常有信心」

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】路易威登(LV)品牌母公司LVMH集團在周四公布第四季營收年增10%，成長幅度較第三季有所增加，主要原因是在年末期間，市場對高級時尚產品有強勁需求，其中包括來自中國買家的需求。

去年10~12月集團營收達到了接近240億歐元(約260億美元)，年增率也略高於分析師預期的9%。該集團第三季營收為年增9%，第一季和第二季均年增約17%。

該集團旗下品牌包括迪奧(Dior)和Tiffany等，執行長阿爾諾(Bernard Arnault)對分析師說，最高級的產品是世界上需求最高的，他以迪奧等高級女裝品牌為例，表示此一趨勢將繼續下去。

包括歷峰(Richemont)和LVMH等銷售最昂貴奢侈品公司，它們在面對消費者支出低迷時，最能表現出品牌抵抗力。而其它較便宜的品牌通常容易陷入困境。

法國首富、執行長阿爾諾說，他對LVMH的成長率感到滿意，並對2024年「非常有信心」。

財務長Jean-Jacques Guiony告訴記者，在歐洲的中國頂級遊客對LV品牌的消費支出，達到2019年疫情前水準的7成。財務長說，中國客戶有顯著增長，而且有增無減。就集團整個業務而言，去年12月的業務水準很好，儘管跟前一年同期比較相當不容易，但是我們很滿意了。

Guiony說，他預計中國遊客不會大量的回到歐洲市場消費，但是公司仍與到訪的中國遊客進行「大筆」交易。

LVMH是一家集酒業、珠寶業、化妝品和時尚業於一身的綜合企業，被視為奢侈品產業整體狀況的領頭羊。

分析人士稱，美國人和歐洲人的消費仍然低迷，而解封之後中國遊客的重返市場，只是部分抵消了消費的下降。

該集團提議每股派發13歐元股息，高於前一年的12歐元。而儘管總體經濟和地緣政治環境的不確定，集團預計2025年將繼續成長。

執行長阿爾諾一直在收緊對集團的控制。集團也在周四宣布，將在4月18日舉行的公司年會上提名他的兒子Alexandre Arnault和Frederic Arnault，以及法國商人Henri de Castries為董事。

阿爾諾說，他在近期或中期內不打算離開公司。此也消除了外界對他退休的疑慮。