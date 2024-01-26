《盤中解析》量縮震盪拚站穩萬八 櫃買相對強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】美股主要指數周四普揚，道瓊及標普500指數收盤均創高，但費半指數收黑壓抑多頭氣勢，亞股周五漲跌互見。台股加權指數以小跌17.18點的17985.44點開出，隨後於平盤上下小幅震盪，最高上漲27.23點至18029.85點、漲幅0.15％，力拚站穩「萬八」關卡。

截至11點，加權指數小漲11.44點、為18014.06點，漲幅0.06％，今日成交量能估萎縮至約2600億元。櫃買指數小幅開低後翻紅，早盤持穩盤上，表現強於大盤，截至11點上漲0.17％、為234.69點，今日成交量能估萎縮至約780億元。

觀察盤面類股表現，由塑膠股漲近1.5％領軍、觀光餐旅股漲近1％居次，金融、居家生活、造紙、橡膠、油電燃氣、運動休閒股漲逾0.5％。成交量較大的電子股及半導體股小跌約0.2％，電腦及周邊設備股跌近2％、電子通路股跌近1.5％，表現明顯偏弱。

權值股由台達電(2308)漲近2％、南亞(1303)及緯穎(6669)漲約1.5％領軍，台塑(1301)、中信金(2891)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)漲逾1％，鴻海(2317)漲近1％、權王台積電(2330)小漲0.3％。與英特爾合作開發12奈米製程的聯電(2303)重跌4％、廣達(2382)跌逾2.5％，表現明顯偏弱。

就籌碼面觀察，元富投顧指出，美股創高使外資買盤歸隊，於期現貨同步偏多操作，加上台積電ADR持續上漲，帶領台股加權指數再度站上「萬八」，於17800～18200點間震盪整理，維持多方格局不變。

從技術面觀察，元富投顧表示，台股自波段低點17151點反彈約850點，出現2個跳空缺口，型態突破轉強，呈現多方格局。包括關注科技股法說陸續登場、新台幣匯率變化、2月1日美國聯準會利率決策會議，均將影響台股走勢。

元富投顧認為，短線金融市場變數仍多，加上通膨隱憂，使得資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。群益投顧亦認為，雖然台股技術面延續多頭，但短期將在17800～18200點區間震盪，櫃買市場則有拉大出小疑慮，建議短期均線汰弱留強操作。