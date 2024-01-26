長虹建設力挺兒童美學教育！長虹公益建築營 實際設計與體驗模擬「蓋房子」

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長虹建設（5534）今（26）日表示，旗下長虹教育基金會最近舉辦別開生面的活動，於2024年1月15日與新北市鄧公國小合作舉辦為期三天的公益建築營隊，邀請業界空間設計師徐智暖、環境設計規畫講師張金華、鄧公國小美術專業的老師陳佳瑩，打造一系列設計、實作與關心環境並行的豐富課程。並以基金會的《建築好好玩》動畫為基礎核心，「看動畫，學建築」更能深入了解臺灣從古至今的建築樣態。

長虹教育基金會以推動兒童建築美學教育為主，每年度推動公益營隊，以偏鄉、非山非市小學、社福、資源班及非營利單位為主要回饋對象。

長虹教育基金會推廣建築教育的課程設計當中，環繞在「關心環境永續、連結周邊生活、使用可回收素材零廢棄」的核心價值。戶外課的綁綁屋由「點、線、面」思考屋子的結構與樣態，也關係著同儕間操作的默契，用木角材合作無間蓋出大五角形、兩層樓的屋子，再拆解回復成原來整捆的角材，對小朋友們來說都是相當有意義的建築體驗。

今年的公益營活動，安排前往校園周邊的國定古蹟「鄞山寺」速寫，觀察木建築結構與裝飾美學，《建築好好玩》動畫中提到的木構榫卯，透過基金會特製的棟架茶屋榫卯教具，實際使用教具搭建與觀察結構，扣連鄞山寺速寫走讀，能更了解傳統建築的工法與結構。

孩子分享：「不太會速寫，覺得自己畫得很醜，但同學都誇我畫得很漂亮，讓我多了一些小自信」。「羅盤玫瑰」與「盆栽小樹屋」課程則結合美學原則以及與建築設計共存的考量。

小朋友們紛紛表示，能親自設計房屋和蓋房子都是很特別的嘗試：「我們體會到建築的樂趣與困難的地方，默契也增加了不少，變得更團結，這三天已經成為我們的重要回憶！」。

鄧公國小校長顏顯權表示，小朋友們三天營隊的成果豐碩，希望基金會能再有機會來到鄧公國小，帶更多的孩子體驗建築。

長虹教育基金會執行長李如華表示，感謝鄧公國小校方的大力協助與支持，帶孩子從生活周遭環境進而認識建築。基金會也歡迎企業、大眾的贊助支持，能讓我們的公益營隊去更多的地方擴展，一同嘉惠更多的孩子。