《電零組》英特爾報雷VS平台轉換潮 嘉澤股價震盪

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【時報記者張漢綺台北報導】英特爾(Intel)財報不如預期，盤後股價大跌逾10%，亦拖累嘉澤(3533)早盤股價重挫，不過伺服器新平台轉換潮正式啟動，法人看好嘉澤今年可望重回成長軌道，逢低買盤進場，嘉澤盤中股價一度翻紅。

Intel於25日盤後公布財報，據外電報導，Intel執行長基辛格(Pat Gelsinger)表示，Intel個人電腦和伺服器核心業務正遭遇季節性需求低迷，旗下自動駕駛與車用晶片公司Mobileye等非核心業務也面臨一樣的困境，Intel預測，第1季調整後的營收介於122億美元到132億美元之間，低於分析師平均預估的145億美元，不計一次性的項目，第1季每股盈餘為0.13美元，遠低於分析師預估的0.33美元。

受此利空消息衝擊，Intel盤後股價重挫逾10%，也拖累嘉澤早盤股價一度重挫逾6%。

嘉澤以生產CPU Socket為主，雖然去年營運受到PC/NB與伺服器因需求疲弱處於去化庫存壓力影響，但嘉澤在經濟規模效益持續顯現下，去年第3季合併毛利率攀升至47.54%，累計前3季合併毛利率達46.15%，穩住獲利表現，去年前3季稅後盈餘為43.33億元，每股盈餘為39.36元，累計2023年合併營收為244.72億元，年減9.76%，法人預估，嘉澤去年每股盈餘可望守住50元關卡。

至於今年，法人對嘉澤也不看淡，隨著英特爾Eagle Stream與AMD的Genoa平台滲透率逐漸提升，法人認為有望推升嘉澤Eagle Stream平台Socket E與AMD Zen 4平台SP5 Socket產品ASP，加上PC產業逐漸擺脫谷底，法人預期，嘉澤今年營運有望重返成長。