《電週邊》維田H1平、H2跳 今年營收再拚新高

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【時報記者葉時安台北報導】維田(6570)今年迎接20周年，董座喊從工業電腦轉大人，今年業績目標追上2022年的新高，智慧製造發力，醫療、交通領域表現亦不俗，營收力拚成長。維田後續也從成本控管，掌握價格競爭力，並尋找新機會新夥伴，擴大營收動能。

維田目前稼動率約70-85%，受到工作天數、庫存影響。展望今年，客戶調整庫存告一段落，但新專案時程遞延，加上西歐仍受戰爭影響投資，維田預估今年上半年營收表現仍相對疲弱，今年上半年與去年同期持平，不過受到下半年景氣復甦帶動，加上歐洲投資重心調整，有助於戰時重拾信心，下半年動能可期，仍持續觀察降息等大環境因素，今年營收可望回歸正成長，而匯率公司操作保守，會反映在財報上，但影響不大。法人預估，維田今年營收可望成長雙位數，目標挑戰2022年創下年度營收歷史新高紀錄，毛利率預估持穩在約35%。

維田營收地區比重，歐洲占50%、美洲占30%、亞太及其他占15%。維田美國狀況，消費性電子、AI等投資回籠帶動，工控相關需求後續可期；亞太目前仍著重台灣和大陸，今年將持續加強海外布局力道，並看好產業挪移效應，布局東南亞跟印度，今年將首度前往印度參展，今年目標先尋東南亞合作夥伴，找尋新機會，預估今年各地區比重異動不大。

維田產品比重，工控85%、交通10%、其他約5%。針對AI浪潮，維田總經理暨發言人劉則瑩提到，新平台後續可望增加，客戶方面，兩岸客戶詢問度高，如影像辨識需求，而歐美客戶目前仍著重IoT、工廠自動化，AI等還需要時間發酵。

維田充電樁事業，電動車趨勢下，目前需求穩定，中小型案子較多，各國拓展持續下，待產業需求成熟規模化後，公司將瞄準中低價布建，今年將爭取規模更大案子。維田現階段客戶以東歐為主，美洲也有成形，亞洲等國家等標案也在進行中。而交通領域上，公司亦瞄準加油站、船舶產品、大陸軌道交通、日本停車場管理系統、歐洲大車廠人機介面(HMI)應用等。

維田醫療領域，有一西歐前三大醫療SI客戶上個月進入驗證階段，可望在第一季末完成，並於今年年底前正式出貨貢獻財報，出貨周期可長達3-5年。其他醫療案子，與其他客戶亦接洽，但仍在初步階段。公司醫療剛起步，占比擴大尚需點時間。