中壢SOGO頂級超市Ｍia C’bon開幕 限量福袋首3日開賣

於2022年底前完成第一階段佈局的家樂福旗下頂級超市Ｍia C’bon，已成為具指標性的消費通路，在邁入第二階段拓展計畫，2024年新展店與SOGO百貨強強聯手，第23家分店「Ｍia C’bon 中壢SOGO店」今（26日）在桃園市中壢區盛大開幕，由家樂福總經理王俊超率領營運單位，及中壢SOGO店經理顏貝芳共同揭幕。 看好中壢區是位於桃園市的核心位置，周圍接壤環繞八個行政區，也是桃園市人口第二大的行政區，近10年內人口成長達12%，42.8萬人口數也高居全國第三，遠東SOGO中壢店已是中壢區六和商圈指標，集於時尚購物標的，也因此Ｍia C’bon更能發揮國際精品走向，為中壢區民眾帶來輕奢華的質感生活體驗，在消費客層的分析，中壢區15~64歲佔人口數達71.6%，整體客層符合Ｍia C’bon主力消費族群目標，能有效發酵質感生活的渲染力。 「Ｍia C’bon 中壢SOGO店」開幕期間：1月26日至2月8日(四)，推出10大感謝好禮： 1月26日~1月28日開幕有限量福袋499元開賣，開幕首三日上午11:00現場發送號碼牌，福袋商品總價值高達1500元以上，毎日限量100組；1月26日開幕當日，推出玩轉好運扭蛋大樂透，當日單筆消費滿888元可獲扭蛋機會1次，有機會抽中5000元購物金；1月26日～1月28日單筆消費滿888元，送新年限定版米信封1份。