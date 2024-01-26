過年住高雄洲際 就送迎賓禮盒

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農曆春節即將到來，高雄洲際酒店為房客準備驚喜禮遇，於除夕（2月9日）至大年初三（2月12日）入住，就贈送迎賓禮品，其中包括公益團體的禮盒，以行動支持公益，為春節住房獻愛心。

高雄洲際酒店為迎接農曆春節，推出住房就送迎賓裡喝，預訂基本房型即享迎賓禮品組——來自美國加洲的Bellzi品牌龍年「洲際限定款小青龍玩偶」、心路基金會幸福工場的「土鳳梨酥餅乾禮盒」各一（合計價值約1,000元）；預訂套房更奢享迎賓精品「洲際慶豐年禮盒」——內含瑞典香氛品牌BYREDO返璞歸真Blanche香調旅行洗髮沐浴組、洲際專屬室內香氛噴霧、小草作精選四季適飲茶包，以及Bellzi「洲際限定款金龍玩偶」各一（合計價值約6,980元），限量500組，贈完為止。

Delicatesse洲際烘焙坊同步推出年節禮盒，即日起至2月18日，由洲際西點主廚精選綜合堅果、草莓香檳磅蛋糕、雙色法國珍珠泡芙、綜合口味手工餅乾和瑪德蓮等，搭佐南投鹿谷手摘原片茶包，售價1,288元起。

今年春節於除夕（2月9日）至大年初三（2月12日）指定期間入住高雄洲際酒店，皆享精品迎賓贈禮，回饋禮盒組每房最高價值6,980元。凡預訂豪華經典房大床、港灣海景、高樓層房型，以及豪華雅緻房大床、雙床、雙中床、高樓層房型，入住即享來自美國加洲療癒系玩偶品牌Bellzi、價值620元的小青龍玩偶，可愛的祥龍迎賓為住房體驗添彩；另準備心路基金會幸福工場由身障青年製作的「土鳳梨酥餅乾禮盒」價值380元1盒，高雄洲際酒店特別認購500盒，以實際行動支持心路所屬的庇護工場能有經費持續為心路青年提供就業訓練，年節期間致贈賓客的同時也為公益獻愛。

春節指定期間預訂開放式套房雙床、港灣海景大床房型，以及雙臥套房大床房型，入住即贈Bellzi龍年專屬限量款、價值1,180元金龍玩偶1隻，以及價值5,800元的「洲際慶豐年禮盒」1盒，內含洲際酒店專屬的瑞典香氛品牌BYREDO返璞歸真Blanche香調旅行洗髮沐浴組、由澳洲香氛公司Scent Australia獨家為洲際酒店設計的室內香氛噴霧、小草作精選四季適飲茶包等，以上迎賓禮皆限量500組，贈完為止。