輝達黃仁勳認AI晶片吃緊 固樁親會魏哲家 點名9台廠是超級巨星

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【旺得富理財網 李宗莉】輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳旋風來台，坦言AI晶片供應吃緊，除透露已與台積電總裁魏哲家會面，討論晶片供應，也點名包括台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光投控旗下矽品、華碩、聯發科、微星、技嘉等9家合作台廠，都是超級巨星，固樁意味濃厚。

黃仁勳昨（25）日參加台灣分公司尾牙，預計今（26）日離台，綜合各家媒體報導，他在現場受訪透露，除表示台北國際電腦展（Computex）時一定會來，還透露前1天晚上已跟台積電創辦人張忠謀夫婦及魏哲家一起用餐。

對於AI發展，他直言趨勢去年才剛開始，今年會更巨大，但目前AI晶片供應緊張，最大挑戰是擴充產能，因此此行照例與魏哲家討論晶片供應問題，並強調會與台積電及所有供應鏈一起合作，努力滿足客戶需求。

輝達是加速運算與AI運算的先驅，但他認為市場非常龐大，AI會在手機、電腦、機器人與汽車，以及在雲端與資料中心上運行，企業將廣泛採用AI以提高生產力，AI將改變一切，並且無所不在，未來10年裡，將可看到運算被重塑，影響各行各業。

談及新年新希望，黃仁勳指出，自己會繼續盡力做到最好，而輝達還有很多重要的事情要做，包括讓AI擴張到數位醫療、數位生物學、氣候科技、自動駕駛、機器人等。至於何時才會真正普及？他則預期在5年間，所有電腦都會內建AI，執行打字、創造、拍照、創作、設計等動作，發行新突破正是輝達的首要任務。

另被問到尾牙是否會發給員工大紅包，黃仁勳透露，除了紅包獎項多，其中更上看「1萬美元」，而在表演節目部分，他唯一希望是「自己跳舞越少越好」，還幽默表示，希望自己的跳舞片段，不要被傳到網上，如果被上傳，「拜託馬上刪除」，還說尾牙結束就想回家睡覺。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。