年後轉職先卡位 新北就博會27日登場提供逾4500職缺

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找好工作過好年！新北市勞工局將於27日上午10時至下午2時，在新北市政府市民廣場舉辦「2024新北市暖冬就業博覽會」，現場邀請68家廠商共襄盛舉，提供超過4500個工作機會，其中包含1000個以上兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來。

勞工局長陳瑞嘉表示，農曆春節即將來臨，舉凡聚會送禮出遊都是年節商機的一環，各行各業求才需求甚為殷切，一掃過往幾年的疫情陰霾。觀察本次就業博覽會，旅宿餐飲業占比3成4、零售量販業占比3成，提供了門市人員、銷售顧問、專案管理師、倉管人員、影音剪輯及營運主管等多樣化職缺，期盼能夠為企業注入新血。而科技製造業中的景碩科技也不惶多讓，開出了品管技術師、廠務助理工程師、CAM助理工程師等上百個職缺搶攻科技人才。

薪資方面，各廠商為展現招募決心，紛紛開出高薪吸引求職者目光。其中南京資訊祭出月薪70K招募資深軟體研發工程師，築間餐飲開出上看58K高薪延攬區主管，免稅店一哥昇恆昌也提供月薪55K招攬藥師駐點桃園國際機場。

兼職職缺中，好食國際餐飲旗下的丸道燒肉，內場晚班計時人員時薪237元起，美商德盟全球凱展及三澧企業等均有提供時薪220元起兼職工作，有寒假工讀及兼職需求的民眾可把握機會，為自己賺點小紅包。

活動現場另規畫「AR／VR科技求職專區」，讓民眾透過虛擬實境體驗面試情境，並藉由「履歷健診」服務來添增履歷亮點，力求在面試過程中能夠獲得青睞。同時也設置了「青年就業專區」為求職青年梳理職涯方向，更邀請「新北市銀髮人才服務據點」及「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」等單位設攤宣導，為不同需求的民眾提供多元就業服務。活動詳情請上「新北市人力網」(https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／GoodJob)或電洽0800-091-580(您就業、我幫您)，將有專人為您服務。