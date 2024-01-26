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全台房市30.7萬棟封關 12月交易量創21個月最高

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根據內政部最新資料顯示，2023年12月全台建物買賣移轉棟數為31,169棟，創2022年4月以來最好表現，交易量創21個月以來新高，月增3.7％，年增15.7％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，2023年11、12月台股上漲，而景氣燈號再亮黃藍燈，國內景氣逐步復甦中，民眾消費、購屋信心回溫，加上年底購屋旺季，自住、長期置產需求不減，同時在新青年安心成家優惠貸款方案的帶動下，不少有意購屋的民眾加速進場，此外，還有部分縣市年底交屋潮挹注，讓全台交易量回升，呈現年、月雙增的走勢。

另累計全年交易量發現，2023年全台建物買賣移轉棟數306,971棟，較2022年的318,101棟減少3.5％，創近四年新低，陳金萍指出，2023年全年交易量封關，確定站上30萬大關，顯示下半年房市交易回溫，如倒吃甘蔗般漸入佳境，12月也是全年買氣最好的一個月，雖然仍較2022年量縮，但減幅僅3.5％，市場買氣有撐。

陳金萍說明，回顧2023年房市呈現「上冷下溫」格局，上半年全台交易量較2022年同期年減18.7％，而下半年開始，整體經濟情勢穩定，台股暢旺、消費、購屋信心回升，房市政策利空出盡，投機退場，加上新青安優惠貸款穩定買氣，據財政部統計，自去年8月上路至12月底，共承作了逾2.5萬戶，撥貸金額高達1850據億元，促成不少首購族加速進場，而換屋、長期置產族群在考量通膨長期化的狀況，增加購屋意願，房市自住、置產交易量能獲支撐，量縮幅度也呈現逐月收斂，2023年全年度結算僅年減3.5％，以目前交易市況來看，預期這波穩定的買氣可望延續至農曆年前。

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