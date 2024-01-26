高雄隊奪NASA黑客松世界冠軍 6月赴美見證火箭發射

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美國太空總署（NASA）24日凌晨12時公布「2023 NASA黑客松」總冠軍名單，台灣區高雄金牌獎團隊「$quality_over_quantity」擊敗來自全球402個城市、8715支優秀隊伍，以「BIODIVERSITY HOTSPOT EXPLORER 生物多樣性熱點探索者」專題榮獲「Local Impact」全球總冠軍，團隊將於6月赴美親眼見證火箭發射。

高市府經發局長廖泰翔表示，此次是高雄第2年與NASA合作舉辦黑客松賽事，高雄代表隊在高雄城市賽中以「Explore a Biodiversity Hotspot with Imaging Spectroscopy（利用影像光譜來探索生物多樣性熱點）」挑戰題拿下分區代表權，並在「Local Impact（當地影響）」項目拿下全球冠軍，展現高雄在科技軟體人才的實力。

高雄金牌獎團隊$quality_over_quantity 隊長賴泳在表示，這次得獎的計畫主要在探索生物多樣性熱點，將幫助科學家隨著時間變化，更有效找到熱點，並應用在世界各地其他地點。參加2023 NASA黑客松活動，除了讓世界看見台灣以外，也希望大家能重視地球科學研究。

經發局補充，高雄在此屆NASA黑客松共獲12個台灣區獎項，除金、銀、銅牌外還有國家太空中心獎、佳作獎、鼓勵獎、女力創新獎、敦煌獎等獎項，全球總冠軍高雄團隊「$quality_over_quantity」將於2024年6月5日至6日由台大教授吳俊輝帶領其他歷屆3隊總冠軍隊共同代表台灣前往NASA見證火箭發射。