泰美建設 推出買屋送屋活動！得獎者獨得一居，打造尊榮家居生活

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泰美建設自接管南投縣竹山鎮和屏東九如鄉三塊村三環路92巷的新建案後，為客戶打造交通便利、舒適宜居的理想生活環境。該案地理位置優越，涵蓋各期共計67幢房產，建坪達64坪配有電梯，地點位於高屏交界之處，鄰近九如交流道和屏東高鐵開發區域，以及三多國小.幼兒園學區，確保居民享有便利而舒適的生活環境。

泰美建設為實現更多人的購屋夢想，近期推出了當地史無前例的買屋送屋活動，新建案有24棟，其中23棟開放購買，購屋者有機會參與抽獎活動，此活動的中獎機率高達24分之一，中獎者將贏得其中1棟價值千萬的透天厝，屆時可立即交屋入住，歡迎民眾踴躍參加。

泰美建設黃俊昌執行長提到，買屋送屋活動不僅是為了回饋客戶的支持和信任，更是對居住環境高度負責的體現。希望透過買屋送屋活動，能夠展現泰美建設對客戶關心和用心，期望能贏得客戶對泰美建設的信任和認可。黃俊昌表示，公司努力追求提供高品質的房產和全方位的服務，盡可能滿足客戶全方面的需求。在這個愈加重視居住品質的時代，居住環境的便利性和舒適性成為買房者的關注焦點，除了地理位置的優勢和交通便利之外，泰美建設新建案更緊鄰各項生活必需設施，包括學校、便利商店、超市、運動公園和菜市場，為居民提供了更完善的食衣住行，享受更多的便捷。