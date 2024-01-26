備戰奧運商機 三芳、南寶、永捷營運增溫

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巴黎奧運2024年7月即將登場，運動品牌商早已開始為奧運新款新品設計動起來。隨著客戶庫存調整告終，加上奧運賽事加持，三芳（1307）、南寶（4766）、永捷（4714）營運增溫。

三芳終端產品應用，以鞋材占營收9成以上，客戶以愛迪達、NIKE為主。品牌庫存去化朝好的方向發展；通常奧運的前一年到半年，會加強市場推廣及行銷，三芳奧運鞋子在去年下半年及今年上半年出貨。

三芳表示，今年成長動能90％在運動鞋材，新材料開發及推展是耕耘焦點；其中，布局回收再生纖維、先進薄膜與水性無溶劑人工皮革的研發與生產，吸引國際品牌導入下一代減碳材料產品應用。

三芳目前各廠產能利用率最大為越南廠85％～90％，印尼廠則是95％。目前規劃印尼擴廠第二期土地若擴充完成，4條產線將再增1倍到8條。

南寶接著劑營收比72％、塗料與建材營收24％。運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，調整庫存力道趨緩，鞋材接著劑業務研發投入耕耘新產品與應用效應也逐漸顯現，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。

永捷為專業PU合成皮樹脂廠商，應用領域涵蓋運動鞋材、耐燃防汙、防水透濕、傢俱成衣等著重基材物性的工業及流行鞋類、皮包產業。近年積極發展複合材料嵌合不同樹脂結構技術，事業版圖延伸跨入銅箔基板、觸控薄膜、表面處理等產業應用。

永捷指出，2024年是運動品牌廠大顯身手的關鍵年，帶動旗下主要運動產業之客戶拉貨力道提振，推升旗下PU 合成樹脂應用在運動鞋材、服裝透濕膜相關訂單出貨逐步放大。