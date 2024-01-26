《電週邊》Edge AI、車載續發威 鑫創電子今年營收拚續揚

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【時報記者葉時安台北報導】鑫創電子(6680)深耕車載系統產品，營收、獲利亮眼，去年度營收、第三季單季EPS雙創新高，鑫創電子董座表示，今年除了IPC領域持續成長，EVSE車用充電樁亦可望帶動，Edge AI邊緣運算科技也可望成為第二成長引擎。法人預估，公司營收可望延續去年成長幅度。

鑫創電子去年12月營收0.44億元，年減12.04%、月減32.41%，創下去年單月第三低；去年第四季營收1.70億元，年增1.31%、季減10.17%；去年度營收6.28億元，年增17.58%。受惠車用業務持續增長，鑫創電子去年9月、去年度營收寫下歷史新高記錄。

鑫創電子去年第三季ESP同寫歷史單季新高，鑫創電子去年前三季營業毛利1.44億元，年增31.03%；營業利益0.54億元，年增55.42%；歸屬於母公司業主淨利0.58億元，年增13.71%，累計基本每股盈餘為2.82元，相較前年同期2.73元成長。

鑫創電子深耕車載系統產品，營收占比高達8成，布局車輛專案、軌道交通、充電樁，董座許育瑞表示，今年除了IPC領域持續成長，EVSE車用充電樁亦可望帶動，Edge AI邊緣運算科技也可望成為第二成長引擎，至於與面板大廠友達(2409)聯手合作車用前裝市場將逐步耕耘。

營運壯大下，鑫創電子也斥資購買不動產因應營運需求，去年11月底公告董事會決議取得不動產消息，以4.98億元取得新北市華固中原置地大樓部分不動產，包含房屋4戶、折合966.69坪及停車位28個，每坪平均價格約45.45萬元，其目的為因應營運需求。