新北推走春系列活動 拍貼巴士帶你走遍7大博物館

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農曆春節將至，新北市文化局推出「文化走春-龍在一起・吉龍舞春」活動，將在7大博物館推出春節限定手作課程，並打造走春拍貼巴士，民眾只要在博物館消費，即可在輪流於各博物館駐館的走春巴士上免費拍貼，歡迎民眾春節不妨到博物館走走。

文化局今（26）日舉辦「文化走春-龍在一起・吉龍舞春」記者會活動，推出「好運吉祥龍總來」、「龍光煥發過好年」、「欣欣向龍走春趣」三大活動。副市長朱惕之說，此次活動邀請知名設計師宋政傑，運用文字設計專長，以聚攏環繞之龍概念呈現「龍在一起」意象，象徵新年人人團圓，福氣聚攏而來的吉祥涵義。

「好運吉祥龍總來」配合主題設計圖樣可以拼接的專屬紅包組，呼應「一起」、「相聚」的主題，讓民眾收到龍年紅包意涵龍年財運暢旺，將在2月3日至2月7日期間送給到新北7大博物館參加活動的民眾。

「龍光煥發過好年」則將復古巴士結合拍貼機，將在大年初二至大年初五期間進駐新北7大博物館，民眾只要在走春巴士駐館當日，於該館文化商店消費，不限金額可獲得1張免費拍貼體驗券，各館限量60張。此外，民眾只要參加新北7大館舍臉書粉專之拍照打卡活動，即可獲得龍趣味標語貼紙1份，各館還有線上抽獎送特色文創禮品。

最後一項「欣欣向龍走春趣」活動，則由各博物館推出年節DIY體驗活動，有十三行博物館的絹印吉祥畫、黃金博物館的拓印春聯、鶯歌陶瓷博物館的萌龍工作坊、林本源園邸的羊毛氈織皂手作體驗等，歡迎民眾過年到新北7大博物館體驗手作療癒。相關活動資訊請參考新北市文化局官方網站(https：／／www.culture.ntpc.gov.tw／)及「新北市文化局」粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／e7summer)。