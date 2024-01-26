373萬起！保時捷發表全新純電Macan 下半年陸續交車

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保時捷（PORSCHE）正式發表品牌第二款純電動車型，全新第二代Macan共分兩車型，Macan 4車價373萬元起、Macan Turbo車價541萬元起，最大馬力高達639PS（470kW），快充功率最高可達270kW，續航里程可達613公里。

Macan自2014年以來，於全球交付已超過80萬輛，此次全新車款，也是保時捷Macan在問世十年後，迎來以純電動力驅動的第二代車型，純電Macan將於保時捷萊比錫的碳中和工廠生產，預計在今年下半年開始陸續交付給全球車主。

Macan 產品線副總裁Jorg Kerner 表示，保時捷的目標，是讓純電 Macan成為同級距中最運動化的車款。Macan 4在超增壓模式下可輸出高達 408 PS（300kW）最大馬力，Macan Turbo則為 639 PS（470 kW），兩款車型的最大扭力分別為 650 Nm 及 1,130 Nm，這些數據證明 Macan頂尖的 E-Performance 性能，Macan 4 只要 5.2 秒就能從靜止加速至 100 km／h，而Macan Turbo 則僅需 3.3 秒。兩款車型的極速分別為時速 220 km／h 與 260km／h。

全新Macan行駛間透過電動馬達進行的動能回收功率高達 240 kW。整合式電源盒（IPB）創新的設計將車載充電器、高壓加熱器以及直流變壓器三種元件整合在一起，節省重量與體積，為全新 Macan 增進效率。Macan 4 的 WLTP 續航里程高達 613 km， Macan Turbo 則是 591 km。

全新Macan 搭載最新世代的螢幕與操作概念，最多可擁有三個螢幕，包含單獨豎立的 12.6 吋曲面數位儀錶板、10.9 吋的中控螢幕以及選配的 10.9 吋乘客資訊娛樂顯示幕，首度讓乘客在行駛間也能觀看各式資訊、調整娛樂系統的設定或是欣賞串流影音內容。保時捷駕駛者體驗概念也首度配備具擴增實境技術（AR）的抬頭顯示器（HUD），呈現的影像相當於視覺距離 10 公尺，約 87 吋螢幕大小，使導航系統的指引箭頭這類虛擬元素得以無縫融入現實世界。

Macan 4 和 Macan Turbo 都採用四輪驅動系統，兩組電動馬達的動力輸出透過動力電子元件即時控制，保時捷循跡管理系統 (ePTM) 的運作比傳統四輪驅動系統快上 5 倍，可在 10 毫秒內反應車輪打滑，四輪驅動系統的扭力分配則是透過預先設定好的駕駛模式來控制。扭力分導升級系統（PTV Plus）以電子控制後軸差速器鎖，也增進 Macan Turbo 的循跡性、駕駛穩定性以及橫向動態表現。