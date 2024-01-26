目標到期債保單違約危機，專家呼籲保戶投資決策掀起反思

最近許多壽險公司正面臨著昔日2018年銷售6年目標到期債的投資型保單即將滿期，許多目標到期債基金標的連結到俄羅斯債券、中國碧桂園……等新興市場債券，如今正面臨著基金淨值虧損、配息配不出來的違約風險！

開設NLP保險會員班的徐承庚老師表示，既然有「投資」兩字，就意味著一定會有風險，沒有所謂到期保本的保證。沒有人會想到6年後的俄羅斯會向烏克蘭發動戰爭，也沒有人會想過有中國的房地產碧桂園、恆大可能會有債券到期違約的問題。與此同時，許多民眾會將投資虧損常常歸咎在「投資型保單」上，讓投資型保單蒙受一層污名化的誤會。

如果我們可以理性地去檢視，其實投資型保單的投資標的跟一般的投資基金標的反應的報酬率是一樣的，不會因為你今天投資A基金報酬率有8%，放在投資型保單就只有3%！

投資型保單帳戶有分為保費帳戶和投資帳戶，保費帳戶就是依照你的壽險保額和險種類型去計算你的保費；而投資帳戶是分離帳戶，分離帳戶是保戶的獨立帳戶。因為是分離帳戶，投資績效不是保險公司可以干預的，或受金管會約束報酬率的，所以會直接反應跟純投資基金一樣的績效。

徐承庚老師表示，如果你設定的保額越低，你的保費成本就越低，你的投資帳戶的投資比例就越高。如果保險業務懂得配置，有些變額萬能壽險的保費成本甚至比定期壽險還要便宜！那麼投資獲利或虧損的問題就在於「投資能力」的問題，而不是「投資型保單」的商品問題了。

當我們釐清了投資獲利與虧損是在於自己的「投資能力」，我們也會去發現有些民眾規劃投資型保單也是賺了不少錢；也有一些民眾純投資基金或股票也是會虧損不少錢。所以不能全部都推罪給投資型保單的保險成本，這是不公平的！最終，還是必須回歸到你具備多少的「投資能力」，擁有正確、健康的投資觀念和紀律，才是需要去學習的功課。