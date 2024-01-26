《光電股》ESL大客戶展望正向 外資重申元太加碼評等

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【時報記者莊丙農台北報導】美系外資出具元太(8069)最新報告指出，由於Walmart等訂單今年第2季有望開始快速增量，加上元太大客戶財報亮麗，看好元太今年展望，重申加碼評等，目標價維持217元。

美系外資指出，元太大客戶VusionGroup（原名SES-ImagoTag）是電子貨架標籤（ESL）系統的主要系統商，該公司最新財報顯示，2023年第4季營收為2.419億歐元，季增33％，年增58％，2023年總營收為8.051億歐元，略高於8億歐元的目標。去年第4季的訂單為2.4億歐元，季增25％，年增74％，受到強勁訂單的挹注，預計2024年的收入年增24％，超過10億歐元，由於Walmart訂單今年第2季開始增速，並帶動北美同業同步升級轉換，美國將是2024年最大營收貢獻地區，也預期2022-2027年年複合成長率為29％。

美系外資認為，元太受到大客戶2024年強勁成長，將有助於市場對於元太在ESL業務的信心，另外，2024年第1季底庫存也可望回到健康水準，元太的營收去年第4季年減32％，今年第2季有望回到正常長的軌道。

元太股價昨日站上200元之後今天突破向上，最高來到220元，僅差一檔亮燈漲停，創下去年8月上旬以來新高。