訂定罷工預告期 勞動部看法很不一樣

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長榮航空機師醞釀罷工，罷工預告期再度被檢討，交通部官員紛紛呼籲要訂定罷工預告期。對此，勞動部長許銘春26日受訪表示，在台灣的罷工規範比國外更嚴格，要經過包括調解、投票，其實實質上已經有罷工預告效果，罷工是最後不得已手段，且經過冗長、嚴格程序，如果再加一個預告期，將對勞工爭議權行使構成更大傷害。

許銘春26日前往新北市三鶯捷運線進行春安勞檢，被問到長榮機師罷工議題。她表示，目前雖然沒有共識、但有進展，1月31日將會持續協商，我們認為罷工不是主要目的，只是希望勞資雙方能夠達成共識的一個手段，希望雙方能針對爭議點進行實質的溝通，也能提出相關方案，重點是勞資雙方都能夠了解到大眾運輸交通對國人非常重要的工具，希望在協商時能夠換位思考、各讓一步，希望讓爭議盡速落幕，讓國人都能有平安的春節、順利出國或返國，在運輸上不會受到阻礙。

觀光業者與交通部觀光署官員都期盼訂定罷工預告期，交通部長王國材則認為尊重勞動部做法。許銘春強調，先前幾次罷工案有徵詢過各個相關團體、學者專家意見，但彼此間歧見很大，不容易取得共識。

許銘春指出，希望訂定罷工預告期者，都會援引國外規定，希望台灣也能制定罷工預告期，但其實國外對罷工規範跟台灣不一樣，台灣要罷工的法規非常嚴格，必須經調解不成立，才能夠舉行罷工投票，投票還要工會會員過半數通過，才可以行使罷工權，在國外並沒有類似規範，所以如果直接援引國外規定來訂預告期，這還要在爭取各界意見，必須審慎。